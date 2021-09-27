Как в "Формуле-1" улучшалось время круга: история соревнования в одной диаграмме

Как в "Формуле-1" улучшалось время круга: история соревнования в одной диаграмме

Изменения правил в гонке также замедляли прохождение треков.

С развитием технологий болиды "Формулы-1" становились все быстрее. Соответственно за всю историю менялось и время прохождения одного круга.

На YouTube-канале Driver61 рассказали, как улучшалось время с годами. Авторы видео составили диаграмму, в которой учли самые быстрые круги в каждой гонке каждого сезона.

Driver61

Лучшие улучшения времени произошли в 1950-х годах, когда автомобилям начали устанавливать двигатели посередине корпуса, в конце 1960-х, когда инженеры начали проявлять настоящую креативность с решениями для улучшения управляемости, и в начале 1970-х с появлением более сложной аэродинамики.

Это уменьшило время круга на 10, 11 и 12 секунд соответственно. Другие значительные изменения в конце 1970-х, середине 1980-х, в начале 1990-х и в начале 2000-х годов, улучшили время круга на 8, 5, 5 и 4 секунды соответственно.

После презентации гибридных силовых агрегатов V6 в 2014 году круговое время начало становиться все быстрее до этого года, когда акцент был сделан больше на соревнованиях, а не на скорости.

Отмечается, не каждое изменение правил ускоряло работу автомобилей. Многие из них вносили для повышения безопасности, а некоторые — для поддержания баланса между участниками.

Улучшение безопасности после ужасной аварии Ники Лауда в 1976 году и смертельной катастрофы Айртона Сенны в 1994 году привели к тому, что время кругов стало медленнее на 2 и 3 секунды соответственно, а изменения, введенные в последние годы, привели к увеличению времени круга на 2-4 секунды.

Также блогеры включили в диаграмму синие линии, которые представляют самое быстрое время круга автомобилей "Формулы-2", "Формулы-3" и "Формулы-4" 2020 года.

Современные автомобили "Формулы-4" соответствуют скорости автомобилей "Формулы-1" начала 1970-х годов, современные автомобили "Формулы-3" едут так же быстро, как и автомобили "Формулы-1" начала 1980-х годов, а современные гонщики "Формулы-2" успевают за автомобилями "Формулы-1" начала 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что в "Формуле-1" произошла самая короткая гонка в истории.

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