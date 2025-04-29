Как ваша манера парковаться сигнализирует о проблемах с мозгом: объяснение невролога

Парковка / © Associated Press

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Незначительные изменения в привычках парковки могут являться ранним сигналом о проблемах с мозгом. Доктор Клинт Стил предупредил:, что это может свидетельствовать о начальных стадиях деменции, Альцгеймера или даже болезни Паркинсона.

Об этом сообщило издание Motorbiscuit.

Пространственное восприятие — это способность мозга оценивать расстояния и положение тела в пространстве. Когда оно нарушается, человек теряет точность движений: не может правильно припарковаться, натыкается на мебель, промахивается, когда кладет предметы на стол.

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Если человек постоянно паркуется неровно, слишком близко к другим машинам или наезжает на разметку, это может свидетельствовать о нарушении пространственного восприятия.

Важно различать случайные ошибки и систематические проблемы. Одноразовая небрежная парковка не является поводом для беспокойства. Однако, если человек, который раньше парковался без проблем, начинает регулярно ставить машину криво, это может быть тревожным сигналом. Со временем проблемы с пониманием габаритов автомобиля и визуальной оценки расстояния могут прогрессировать.

Стил убежден в силе элементарных упражнений, особенно когда речь идет о восстановлении пространственного восприятия. Его подход начинается с чрезвычайно простой задачи: переступание через полоску на полу, не глядя вниз.

Если человек не может выполнить это действие без зрительного контроля, это сигнализирует о проблемах с пространственной ориентацией. Такие тренировки помогают восстановить связь между телом и мозгом.

Силовые упражнения также полезны, особенно при ранней деменции. Они требуют концентрации и координации, что стимулирует мозговую активность. Однако, если ваш близкий уже имеет признаки когнитивных нарушений и, например, опасно управляет авто, стоит обратиться к врачу.

Напомним, ученые назвали привычку, способствующую быстрому старению мозга.