Как вести себя во время тревоги, если вы за рулем: подробности

Воздушная тревога / © ТСН

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Сигнал воздушной тревоги — не просто звук сирены, а четкое предупреждение об опасности. В столичной патрульной полиции напоминают: даже если вы за рулем — не игнорируйте сирену. Это может спасти жизнь.

Об этом пишет «Твоя машина».

Если тревога застала вас в пути, немедленно остановитесь в безопасном месте. Не на обочине, не посреди дороги — выберите безопасную зону, которая не создает помех для других автомобилей. После этого заглушите двигатель и отправьтесь в ближайшее укрытие.

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«Автомобиль — это не защита. Напротив, металл и стекло могут ухудшить ситуацию в случае прилета», — отмечает инспектор патрульной полиции Киева.

Если рядом нет хранилища, стоит найти ближайшее здание — магазин, подъезд или офис.

Дома также не стоит медлить: закройте окна, выключите свет, возьмите тревожный чемоданчик и спускайтесь в безопасное место.

Патрульные предостерегают: большинство погибших за последний месяц — игнорировавшие воздушную тревогу. Привычка может стоить жизни, поэтому следует действовать согласно инструкциям даже в самых привычных ситуациях — за рулем или дома.

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Напомним, патрульный озвучил перечень моделей авто, которые реже всего останавливает полиция. Ведь, если правоохранители не ищут конкретной машины, их выбор часто зависит от типа авто, его внешнего вида и поведения водителя.