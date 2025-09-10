ТСН в социальных сетях

Как водители с опытом избегают ДТП ночью — 10 важных советов

Узнайте 10 секретов опытных водителей, чтобы безопасно управлять авто ночью и избежать ДТП.

Вера Хмельницкая
Как водители с опытом избегают ДТП ночью — 10 важных советов

10 важных правил, которые помогут вам безопасно управлять автомобилем ночью и предотвратить ДТП / © Pixabay

Управление автомобилем в темное время суток является одним из самых сложных испытаний для водителя. Сниженная видимость, свет встречных фар и повышенная усталость требуют особого внимания и соблюдения ключевых правил безопасности. Опытные водители знают, что игнорирование этих рекомендаций значительно увеличивает риск аварий.

Об этом идет речь на auto-tsou.

Советы по подготовке и визуальному контролю

  • Настройте фары. Перед ночной поездкой убедитесь, что ваши фары чисты и светят достаточно ярко.

  • Чтобы избежать ослепления от автомобилей сзади, немного опустите салонное зеркало. Это поможет сохранить контроль над дорогой.

  • Используйте противотуманные фары. Они улучшают видимость не только в туман, но и в ясную ночь, создавая дополнительное освещение перед автомобилем.

  • Защитите глаза. Специальные очки с антибликовым покрытием значительно снижают нагрузку на глаза от яркого света и делают поездку более комфортной.

Тактика вождения и поведение за рулем

  • Держите дистанцию и не торопитесь. Ночное движение требует уменьшенной скорости и увеличенной дистанции до впереди идущего автомобиля. Это даст вам больше времени для реакции в непредсказуемой ситуации.

  • Не смотрите на встречные фары. Если вас ослепили фары, не смотрите прямо на них. Сфокусируйте взгляд на правой стороне дороги, это позволит избежать потери ориентации.

  • Останавливайтесь для отдыха. Каждые несколько часов совершайте остановки. Легкая разминка или короткий перекус помогут восстановить концентрацию.

  • Избегайте опасных маршрутов. Планируйте поездку так, чтобы обходить извилистые дороги, особенно с крутыми подъемами и спусками.

  • Будьте готовы к неожиданностям. Если на дороге появилось животное, резко не тормозите и не крутите рулем. Постепенно снижайте скорость и подождите, пока она покинет проезжую часть.

  • Путешествуйте с попутчиками. Длительные поездки легче переносить в компании. Разговор поможет оставаться бодрым и внимательным.

Напомним, маленькая стрелка на панели приборов автомобиля — это полезная подсказка для водителей, которую почему-то все игнорируют.

А еще эксперты рассказали все о покупке автомобилей с пробегом. Они предупредили о возможных неисправностях, которые обойдутся дороже машины. Ведь не все автомобили с пробегом стоит брать даже по выгодной цене. Эксперт предупредил о ключевых рисках покупателей.

