Как водители с опытом избегают ДТП ночью — 10 важных советов

Управление автомобилем в темное время суток является одним из самых сложных испытаний для водителя. Сниженная видимость, свет встречных фар и повышенная усталость требуют особого внимания и соблюдения ключевых правил безопасности. Опытные водители знают, что игнорирование этих рекомендаций значительно увеличивает риск аварий.

Советы по подготовке и визуальному контролю

Настройте фары. Перед ночной поездкой убедитесь, что ваши фары чисты и светят достаточно ярко.

Чтобы избежать ослепления от автомобилей сзади, немного опустите салонное зеркало. Это поможет сохранить контроль над дорогой.

Используйте противотуманные фары. Они улучшают видимость не только в туман, но и в ясную ночь, создавая дополнительное освещение перед автомобилем.

Защитите глаза. Специальные очки с антибликовым покрытием значительно снижают нагрузку на глаза от яркого света и делают поездку более комфортной.

Тактика вождения и поведение за рулем

Держите дистанцию и не торопитесь. Ночное движение требует уменьшенной скорости и увеличенной дистанции до впереди идущего автомобиля. Это даст вам больше времени для реакции в непредсказуемой ситуации.

Не смотрите на встречные фары. Если вас ослепили фары, не смотрите прямо на них. Сфокусируйте взгляд на правой стороне дороги, это позволит избежать потери ориентации.

Останавливайтесь для отдыха. Каждые несколько часов совершайте остановки. Легкая разминка или короткий перекус помогут восстановить концентрацию.

Избегайте опасных маршрутов. Планируйте поездку так, чтобы обходить извилистые дороги, особенно с крутыми подъемами и спусками.

Будьте готовы к неожиданностям. Если на дороге появилось животное, резко не тормозите и не крутите рулем. Постепенно снижайте скорость и подождите, пока она покинет проезжую часть.

Путешествуйте с попутчиками. Длительные поездки легче переносить в компании. Разговор поможет оставаться бодрым и внимательным.

