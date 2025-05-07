Как водители «убивают» аккумулятор за неделю: 3 неочевидные ошибки

Автомобильный аккумулятор / © pixabay.com

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Автомобильный аккумулятор — уязвимый элемент, который можно «уничтожить» всего за несколько дней кажущимися безвредными привычками. Самая частая ошибка — оставленные фары или габариты, особенно в холод. Но существуют и менее очевидные, но не менее опасные действия.

Об этом сообщило издание Автопилот.

Прослушивание музыки при выключенном двигателе, зарядка гаджетов или даже включенный плафон салона быстро истощают заряд. Даже 20-30 минут ежедневно могут «добить» аккумулятор за неделю.

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Если ездить только в магазин и обратно, батарея не успевает восстановить заряд. Это приводит к сульфатации пластин и стремительному падению емкости.

Окисленные контакты увеличивают сопротивление, заставляя аккумулятор работать на пределе. Простая очистка содой или спецсредством может предотвратить проблему.

Как избежать «смерти» аккумулятора?

Перед выходом из автомобиля всегда выключайте электроприборы.

Совершайте еженедельные поездки по 20-30 минут для полной зарядки.

Раз в месяц проверяйте и очищайте клеммы.

Раньше мы сообщали, как накачать шину, если нет насоса.