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ТСН в социальных сетях

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Как водители «убивают» аккумулятор за неделю: 3 неочевидные ошибки

Низкие температуры — не единственная причина «смерти» аккумулятора. Какие ежедневные ошибки водителей приводят к его быстрому износу?

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Как уберечь аккумулятор от быстрого износа

Автомобильный аккумулятор / © pixabay.com

Автомобильный аккумулятор — уязвимый элемент, который можно «уничтожить» всего за несколько дней кажущимися безвредными привычками. Самая частая ошибка — оставленные фары или габариты, особенно в холод. Но существуют и менее очевидные, но не менее опасные действия.

Об этом сообщило издание Автопилот.

Прослушивание музыки при выключенном двигателе, зарядка гаджетов или даже включенный плафон салона быстро истощают заряд. Даже 20-30 минут ежедневно могут «добить» аккумулятор за неделю.

Если ездить только в магазин и обратно, батарея не успевает восстановить заряд. Это приводит к сульфатации пластин и стремительному падению емкости.

Окисленные контакты увеличивают сопротивление, заставляя аккумулятор работать на пределе. Простая очистка содой или спецсредством может предотвратить проблему.

Как избежать «смерти» аккумулятора?

  • Перед выходом из автомобиля всегда выключайте электроприборы.

  • Совершайте еженедельные поездки по 20-30 минут для полной зарядки.

  • Раз в месяц проверяйте и очищайте клеммы.

Раньше мы сообщали, как накачать шину, если нет насоса.

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