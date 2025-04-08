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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
1280
Время на прочтение
2 мин

Как водителям сбросить ошибки на панели приборов самостоятельно и бесплатно

Не торопитесь на СТО: ошибки на панели можно убрать самостоятельно. Владелец автосервиса раскрыл, как это сделать быстро и без затрат.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Приборная панель в авто

Приборная панель в авто / © Pixabay

Многим водителям знакома ситуация: после ремонта авто индикаторы на приборной панели продолжают светиться, хотя проблема уже давно решена. В таких случаях обычно приходится обращаться на СТО или пользоваться специальным диагностическим оборудованием. Однако владелец одного из автосервисов поделился простым способом, позволяющим сбросить ошибки всего за пол минуты — и без инструментов.

Об этом пишет ampercar.com.

Обычно автовладельцы тратят время и деньги на сервисные центры или пытаются «обнулить» систему, снимая клеммы с аккумулятора. Но этот метод не всегда действенный, особенно для современных машин: ошибки возвращаются сразу после запуска двигателя.

А есть другая техника, которая позволяет перезагрузить электронные системы авто.

Как сбросить ошибки на приборной панели авто?

  • Сначала выключите все дополнительное оборудование — фары, кондиционер, магнитолу — чтобы снизить нагрузку на систему.

  • Затем вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение, когда загораются контрольные лампочки, но не запускайте двигатель.

  • Удерживайте ключ в этом положении примерно 20 секунд — этого времени достаточно, чтобы электроника «перечитала» информацию с датчиков.

  • Поверните ключ в исходное положение, не доставая его, и повторите процедуру еще раз.

  • Теперь достаньте ключ, вставьте снова и заведите авто.

Если все сделано правильно, то через несколько секунд после запуска мотора ошибки на панели должны исчезнуть. Этот метод проверен многими водителями Audi, Skoda, Volvo, Chevrolet и других автомобилей, выпущенных после 2000 года.

Однако важно помнить: этот способ сработает только в том случае, если сама неисправность уже устранена или система дала временный сбой. Он не заменяет полноценную диагностику, а только помогает обновить данные в электронном блоке управления.

Обратите внимание на индикаторы: они могут сигнализировать о критических проблемах. К тому же, по новым правилам, некоторые неисправности могут стать причиной запрета на пользование авто — это особенно актуально для владельцев подержанных машин.

К слову, ранее объяснялось, что значит, если на приборной панели появился желтый индикатор проверки двигателя при движении авто.

Дата публикации
Количество просмотров
1280
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