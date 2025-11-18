Как воруют горючее на АЗС: названы самые популярные методы обмана водителей

АЗС / © Pixabay

Мошенники используют «подкрученные» счетчики, оставляют бензин в шлангах и даже закачивают воздух вместо горючего.

Об этом пишет UA.Motors.

В современных условиях, когда каждый литр стоит дорого, водителям следует знать об основных методах мошенничества и способах защиты от них.

«Хитрая» электроника

Наиболее распространенным методом обмана является манипуляция с программным обеспечением топливораздаточной колонки.

Суть схемы заключается в настройке электроники таким образом, чтобы она отображала на табло, например 10 литров, тогда как в бак фактически попадает только 9,3–9,6 литра. В среднем водитель недополучает 5-7% горючего. Зрительно это заметить почти невозможно, но в масштабах дня заправка получает огромные объемы «лишнего» горючего для перепродажи.

Остаток в шланге

Еще один популярный способ — манипуляции со шлангом. В системе после предыдущего клиента может оставаться до 200-300 миллилитров горючего.

Если заправщик держит пистолет под определенным углом или перекрывает магистраль, эти миллилитры просто не попадают в ваш бачок, хотя вы за них уже заплатили. Через месяц на одной колонке это может превратиться в десятки, а то и сотни литров потерь для клиентов.

Воздух и пена

Есть и более изощренные способы, к примеру, искусственное смешивание горючего с воздухом. Поэтому образуется пена, и объем жидкости кажется больше, чем есть на самом деле. Когда пена оседает, уровень горючего в баке оказывается значительно ниже.

Как обнаружить обман и защититься

Определить недолив «на глазок» крайне сложно. Самый точный способ — требовать контрольный замер в сертифицированную мерную емкость. Согласно нормам, допустимая погрешность составляет всего 0,25%.

Признаки, которые должны насторожить водителя:

Колонка считает литры медленнее обычного.

Цифры на табло сменяются рывками.

Заправщик ведет себя подозрительно, часто двигает пистолет или шланги.

Внезапное уменьшение пробега автомобиля после заправки (хотя этот показатель является субъективным).

Эксперты советуют заправляться на крупных проверенных сетевых АЗС, где риск махинаций ниже из-за строгого контроля. Если во время заправки возникли подозрения, следует сразу обратиться к администратору и требовать проверки.

