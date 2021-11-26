Как восстановить потерянное водительское удостоверение: куда обращаться и какие документы необходимы

Всякое бывает в жизни.

Автомобилистам рассказали, как восстановить потерянное водительское удостоверение.

Об этом сообщает AmperCar.

Так, в случае потери водительского удостоверения, лицо должно сообщить об этом в сервисный центр Министерства внутренних дел Украины, а в случае его похищения – обратиться в полицию.

Чтобы восстановить водительское удостоверение понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства);

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное проживание;

вид на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;

справку из полиции (в случае похищения);

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством (форма 083/о);

платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги;

копии справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД) или серии и номере паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему контролирующему органа и имеют отметку в паспорте).

Отмечается, что после получения всех необходимых документов сервисный центр Министерства внутренних дел Украины после проверяет факт выдачи ранее водительского удостоверения лицу, которое заявило о его потере, после чего оформляет и выдает новый документ.

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