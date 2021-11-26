Как восстановить потерянное водительское удостоверение: куда обращаться и какие документы необходимы

Всякое бывает в жизни.
Автомобилистам рассказали, как восстановить потерянное водительское удостоверение.
Об этом сообщает AmperCar.
Так, в случае потери водительского удостоверения, лицо должно сообщить об этом в сервисный центр Министерства внутренних дел Украины, а в случае его похищения – обратиться в полицию.
Чтобы восстановить водительское удостоверение понадобятся следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства);
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временное удостоверение гражданина Украины;
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вид на постоянное проживание;
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вид на временное проживание;
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удостоверение беженца;
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удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
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удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;
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справку из полиции (в случае похищения);
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медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством (форма 083/о);
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платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги;
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копии справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД) или серии и номере паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему контролирующему органа и имеют отметку в паспорте).
Отмечается, что после получения всех необходимых документов сервисный центр Министерства внутренних дел Украины после проверяет факт выдачи ранее водительского удостоверения лицу, которое заявило о его потере, после чего оформляет и выдает новый документ.
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