Как вы "убиваете" свой автомобиль: три главных привычки водителей, которые сокращают ресурс современных машин

Современная автомобильная индустрия отходит от создания «вечных» машин. Производители откровенно или скрыто стимулируют более быструю ротацию моделей и зависимость от сервисных центров. Как результат, несмотря на громкие заявления о технологичности и топливной эффективности, конструкции становятся менее устойчивыми к износу. Однако, по словам ведущего автоэксперта, наибольший ущерб ресурсу автомобиля наносит не завод, а сам владелец из-за своих опрометчивых привычек.

Распространено мнение, что участки с выбоинами можно проезжать на большой скорости без риска. На самом деле чем выше скорость, тем сильнее удар получает подвеска: страдают колеса, амортизаторы, подшипники и диски. Это влечет за собой появление стуков, вибраций и, наконец, необходимость ремонта и дополнительных затрат.

Зимой многие водители считают мойку автомобиля бесполезным делом, потому что грязь и реагенты все равно быстро возвращаются. Однако именно они запускают процессы коррозии: соль и влага повреждают краску, а царапины превращаются в очаги ржавчины. Загрязнение накапливается под резиновыми уплотнителями, в дверных петлях и арках колес, удерживая влагу, поэтому весной появляются вздутие и рыжие пятна. Регулярная мойка помогает смывать реагенты и защищает кузов.

Также существует мнение, что прогревать двигатель перед поездкой нет смысла. Однако этот короткий этап позволяет смазке равномерно распределиться, создать необходимое давление и обеспечить надлежащую смазку движущихся деталей. Без прогрева износ происходит гораздо быстрее. Лишь после достижения температуры около 90 градусов мотор работает в оптимальном режиме, а спешка при старте негативно влияет на его ресурс.

