Как выбор колонки на АЗС может навредить вашему авто: советы от эксперта

АЗС / © pixabay.com

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Когда украинцы выбирают заправку, они редко обращают внимание на то, возле какой колонки останавливаются. А зря: ближайшие к въезду колонки — самые изношенные и рискованные для топливной системы авто.

Об этом сообщило издание UAMotors.

Такие колонки на крупных АЗС используют чаще всего, из-за чего их оборудование быстрее изнашивается. Кроме того, в резервуарах именно этих колонок скапливается больше осадка и мелкого мусора, который может попасть в бак и повредить топливный насос или форсунки.

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Особой осторожности требуют старые АЗС в небольших городках — из-за недостаточного обслуживания их резервуары часто загрязнены. А получить компенсацию за поврежденный двигатель из-за некачественного топлива почти невозможно.

Также стоит не допускать работу двигателя «на последних литрах». Когда топлива остается минимум, насос перегревается, а вместе с топливом может всасывать осадок со дна бака, что приводит к засорению системы.

Важно своевременно менять топливный фильтр — это простая, но эффективная профилактика. Забитый фильтр заставляет насос работать на пределе возможностей, что сокращает его ресурс и может привести к выходу из строя инжекторов или форсунок.

Напомним, в Украине могут радикально повысить штраф за опасное нарушение ПДД.

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