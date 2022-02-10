Как выглядит производство автомобилей в экзотических странах мира

Каждая из этих стран пытается выйти на автомобильный рынок.

Все уже давно привыкли, что немецкие инженеры создают технологичные автомобили, французы – много работают над дизайном и опциями, а Италия – это родина спорткаров и необычных авто. Но мало кто задумывался, что есть и другие страны, тоже пытающиеся делать машины.

О топе машин из стран — которые вы бы последними вписали в перечень стран-автопроизводителей, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Начнём с Кении. Кенийскую компанию Mobius Motors создали в 2009 году. И она сразу стала популярной на местном рынке. Там производят машины, адаптированные для жителей Африки. А это значит – у Mobius нет ни климат-контроля, ни дорогих материалов в салоне. Окон в дверях – кстати – тоже нет. Для компании главное - надежность и внедорожные качества. А еще цена – Mobius 2 из салона можно приобрести всего за 10 тысяч долларов.

Интересующиеся автомиром люди должны знать завод компании Valmet Automotive в Финляндии. За последние 40 лет, на его мощностях выпускали такие марки как Porsche, Opel, Mercedes-Benz и футуристический Fisker. Но немногие знают, что инженеры компании имели и собственную разработку. Это финский электромобиль под названием Eva. Его показали в Женеве еще в 2013 году. Небольшой городской автомобиль с запасом хода в 90 километров. Правда, пока финский проект заморозили.

Как оказалось, могут выпускать свои модели и мексиканцы. Своеобразны, правда, но ведь могут. Вот например – компания местного инженера 2011-го года запустила в серию свое спортивное купе Mastretta MXT. Автомобиль имеет алюминиевое шасси и небольшой турбодвигатель – на 2 литра. Дизайн достаточно сомнительный. Также многим владельцам не нравится надежность машины. Однако мексиканский спорткар все равно очень популярен среди миллионеров в США. Что можем сказать – американские миллионеры таки странные люди.

В Норвегии люди достаточно экономные, поэтому они любят электромобили. Норвежский Kewet Buddy очень прост и имеет всего два сиденья. Эти дешевые компактные машины производят в Осло. Оснащают их свинцово-кислотными или литий-ионными аккумуляторами. На одном заряде они могут проехать 60 км. Максимальная скорость составляет – 80 километров в час.

В Гане производством автомобилей занимается самопровозглашенный апостол Квадво Сафо Кантанка, прозванный "Звездой Африки". Он создал компанию Kantanka Automobile Company Limited, строящую очень странные автомобили. Надеясь на коммерческий успех – апостол построил завод, способный выпускать 240 автомобилей в день. Две сотни работников лепят машины из самых дешевых материалов. А еще у них очень странный дизайн – больше напоминающий поделки, сделанные энтузиастами в гаражах. Но в конце концов – слишком критиковать их – нет смысла. Главное, что автопроизводство в Гане существует.

Самые невероятные автопроизводители из экзотических стран

Но надо заметить, что разработки некоторых стран достаточно интересны и было бы неплохо, если бы они вышли на мировой рынок.