Как за считанные секунды убрать запотевание лобового стекла: лайфхак для автомобилистов

Лобовое стекло / © Associated Press

Запотевшие лобовые стекла могут быть невероятно неприятным сюрпризом, особенно когда вы спешите утром. Управление автомобилем с ограниченным обзором опасно и может привести к штрафам. Но эксперты утверждают, что в автомобиле существует малоизвестная комбинация кнопок, которая может значительно ускорить процесс удаления запотевания.

Об этом пишет Express.

Эксперты отмечают, что во время вождения в дождь лобовое стекло очень легко запотевает, что может «повлиять на видимость», а «вождение может быть очень опасным». Кроме того, они советуют не «протирать руками», потому что таким образом «не получится отмыть».

Существует гораздо более эффективный способ.

«Сегодня я расскажу вам один трюк. Чтобы убрать туман, понадобится всего 10 секунд», — заверил эксперт.

Для быстрой очистки запотевшего лобового стекла необходимо одновременно активировать три функции:

Включить кнопку кондиционера (A/C). Включить внешнюю циркуляцию воздуха. Переключение режима обдува в режим обдува стекла.

Пользователь также добавил: «Через некоторое время запотевание стекла исчезнет. Включите этот квадрат одновременно. Это переключатель обогрева заднего стекла».

Автомобильная организация RAC подтверждает этот метод, предупреждая, что езда с частично закрытым лобовым стеклом является нарушением закона. RAC рекомендует: «Если в вашей машине есть кондиционер, убедитесь, что он включен».

Хотя один пользователь в комментариях отметил, что этот метод может вызвать ощущение «довольно сильного холода», это небольшая цена за несколько минут дискомфорта, что обеспечивет безопасное вождение.

Напомним, в Украине планируют ввести обязательный технический контроль (техосмотр) для всех без исключения транспортных средств, включая частные легковые автомобили. Пока это требование распространяется только на коммерческий транспорт — грузовики и автобусы.