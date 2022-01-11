В США программист использует Tesla Model 3 для добычи криптовалюты: как это работает

Парень использует свой электромобиль для майнинга криптовалюты.

Американский программист Сирадж Раваль занимается тем, что добывает криптовалюту на своей Tesla Model 3 2018 года.

Все, что нужно для начала карьеры "майнера" — это мощный компьютер и электромобиль. Об этом сообщает издание CNBC.

Парень взял свой Apple Mac mini M1 и подсоединил его к специальному инвертору, который превращает 12 вольт в 110 (именно такое напряжение в розетках в США). Также для поднятия мощности своего компьютера он использовал внутренние графические чипы самого электромобиля.

Конечно, при таких манипуляциях автомобиль может слететь с гарантии, но владелец машины уверен, что это того стоит. Когда цена за валюту под названием "эфир" была в пике, ему удавалось зарабатывать до 800 долларов в месяц.

Если разобраться, то добыча криптовалюты на автомобиле никак не отличается от традиционного майнинга, самая главная разница в цене на электроэнергию. На некоторых зарядных станциях можно зарядиться дешевле, чем от домашней сети. Также, у Tesla есть система бесплатных зарядных станций, в таком случае можно хорошо сэкономить и заработать денег.

Следует отметить, что использовать потенциал автомобиля для того, чтобы зарабатывать деньги – это достаточно разумная идея. Только представьте, когда вам не нужна ваша машина, она не тратит ваши деньги, а наоборот зарабатывает. И все равно количество заработка зависит от цены на электричество.

Напомним, в Сети показали Tesla Model S, преодолевшую полтора миллиона км.