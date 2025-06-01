Как защитить авто от жары: три ключевых совета для летних поездок

Автомобиль / © pixabay.com

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С наступлением лета автомобилисты сталкиваются не только с приятными поездками на отдых, но и проблемой перегрева транспортного средства. Высокие температуры могут повлечь за собой снижение комфорта в салоне, а в отдельных случаях — и серьезные повреждения.

Об этом пишет Автопилот.

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют придерживаться трех основных правил.

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Первое — это парковка в тени. Покидать машину под прямыми лучами солнца не только неприятно для водителя, но и вредно для автомобиля. Салон быстро нагревается, что увеличивает нагрузку на кондиционер, а также ускоряет износ отделочных материалов и лакокрасочного покрытия. Если припарковаться в тени невозможно, перед поездкой обязательно проветрите салон.

Второе — использование солнцезащитных шторок. Они создают эффективный барьер против солнечных лучей, что позволяет снизить температуру внутри автомобиля и снизить работу кондиционера.

И третье — контроль температуры двигателя. Если датчики свидетельствуют о перегреве, необходимо немедленно остановиться и дать остыть мотору. Игнорирование этой проблемы может привести к серьезным поломкам.

Следуя этим простым советам, вы можете избежать повреждений авто и обеспечить комфортную и безопасную эксплуатацию в летнюю жару.

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Напомним, в летний период неправильная парковка автомобиля может привести к серьезным повреждениям элементов кузова и салона. Специалисты отмечают, что особенно опасно оставлять машину на траве, рыхлой почве или под деревьями.