- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 2 мин
Как защитить автомобильный аккумулятор от замерзания зимой — советы водителям
Зимой автомобильные аккумуляторы часто выходят из строя из-за сочетания морозов и низкого заряда.
В Украине с наступлением холодов автовладельцы часто сталкиваются с проблемой отказа аккумулятора. Однако главная опасность заключается не просто в разряде, а в физическом замерзании электролита внутри устройства. Рассказываем, как этого избежать и что делать, если лед уже появился.
Почему аккумулятор превращается в лед
Вопреки распространенному мнению качественный и заряженный аккумулятор почти не боится морозов. Проблема возникает тогда, когда падает плотность электролита. Это происходит из-за:
- Глубокого разряда батареи.
- Естественного старения и износа пластин.
- Утечки тока в электросети авто.
- Постоянных коротких поездок, во время которых генератор не успевает восстановить энергию.
Критические температуры для АКБ
Устойчивость батареи к холодам напрямую зависит от ее состояния:
100% заряда (плотность 1,27 г/см³) — выдерживает экстремальные -65 °C.
50% заряда (плотность 1,20 г/см³) — может замерзнуть уже при -30 °C.
Разряженное устройство (плотность 1,10 г/см³) — превратится в лед даже при незначительных -10 °C.
Признаки «беды» и первая помощь
Если корпус АКБ вздулся, на нем появились трещины, вытекает жидкость или на клеммах пропало напряжение — вероятно, внутри образовалась ледяная «каша».
Важно: категорически запрещено ставить замерзший аккумулятор на зарядку! Это может привести к необратимым повреждениям или даже взрыву.
Алгоритм действий, если АКБ замерз
Перенесите устройство в теплое помещение.
Дождитесь полного естественного размораживания.
Осмотрите корпус на целостность и проверьте уровень электролита.
Только после этого начинайте заряжать малым током.
Как предупредить проблему
Для стабильной работы зимой специалисты рекомендуют выбирать батареи типов AGM или GEL, которые значительно устойчивее к морозам (выдерживают до -45 °C даже при частичном разряде).
Для обычных свинцово-кислотных АКБ действуют простые правила: регулярная проверка напряжения, использование специальных термокейсов (утеплителей) и контроль работы генератора. Помните, что любое замерзание не проходит бесследно — даже после «реанимации» емкость батареи существенно снижается.
Напомним, ранее мы писали о том, что прогревать авто на месте зимой опасно для мотора — эксперты рассказывали про альтернативы, которые действительно работают.