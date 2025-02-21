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Как защитить лобовое стекло и дворники от оледенения: простой лайфхак

Как защитить лобовое стекло и дворники от оледенения: простой лайфхак

Как защитить лобовое стекло и дворники авто от льда / Фото: Фото из открытых источников

Чтобы предотвратить обледенение, достаточно использовать старые носки и полотенце или коврик.

В холодное время года лобовое стекло автомобиля быстро покрывается льдом, а дворники примерзают. Избежать этого поможет простой способ, для которого не нужны специальные средства — только вещи, которые есть почти в каждом доме.

Об этом сообщило издание The Sun.

Чтобы предотвратить обледенение, достаточно использовать старые носки и полотенце или коврик. Носки следует натянуть на щетки дворников, а полотенце или коврик положить на лобовое стекло. Такая защита будет впитывать влагу и не даст льду покрывать важные детали авто. Утром ткань просто снять — и можно отправляться в путь без лишних задержек.

Если же стекло и дворники все-таки замерзли, стоит воспользоваться лимонным соком или спиртовым раствором — они помогут быстро избавиться ото льда без необходимости скрести стекло, рискуя его поцарапать.

Напомним, украинцев предупредили об опасности на СТО.

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