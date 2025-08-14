Как защитить новый автомобиль от ржавчины: советы экспертов

Ржавчина / © Фото из открытых источников

Реклама

Даже на новых автомобилях нередко появляется ржавчина уже в первые годы эксплуатации. Некоторые модели, как Toyota RAV4 2010-2012 годов, могут покрываться рыжими пятнами после двадцати тысяч километров пробега. Причиной тому становятся как заводские дефекты, так и неправильное использование антикоррозионных средств.

Об этом пишет UA.Motors.

Многие владельцы пытаются оградить кузов специальными составами, но современные лакокрасочные покрытия достаточно тонкие и легко повреждаются даже при простом контакте с тканью. Полировка в таких случаях не спасает, а когда от камней лишь ускоряют появление ржавчины. Эффективным способом считается нанесение защитной плёнки, однако ее нужно правильно наклеивать.

Реклама

Особое внимание следует уделять днищу авто. Часто при обработке пропускают скрытые полости, из-за чего первыми коррозии подвергаются пороги, лонжероны и рамы. Даже антикоррозионные составы не всегда избавляют от проблем. Также следует проверять туннели для карданного вала и глушителей, поскольку влияние дорожных реагентов и соли делает их уязвимыми к появлению ржавчины.

Не менее важен контроль дренажных проемов в дверях и порогах. Если оставить их необработанными или загрязненными, вода будет искать другой путь выхода, провоцирующий появление коррозии внутри кузова. Специалисты советуют не только регулярно наносить защитные составы, но и своевременно устранять все ячейки ржавчины, чтобы защита была эффективной.

Напомним, резкий скрип или визг, издаваемый из-под колес, может мгновенно вызвать панику у любого водителя. Первая мысль — тормозные колодки стерты, диски повреждены, а значит дорогой ремонт. Но в действительности не все так страшно.

В большинстве случаев скрип — это не повреждение, а следствие банального загрязнения.

Реклама

Метод прост: разогреть тормозную систему через несколько интенсивных, но контролируемых торможений. Эту процедуру водители называют «прожиганием тормозов». Найдите безопасное место — пустую парковку или прямой участок дороги, — разгоните авто до 60–70 км/ч и 3–5 раз резко притормозите. Это позволит уничтожить налипшую грязь и вернуть тишину на поворотах.