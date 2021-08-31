Как защитить свой электромобиль от возгорания: водителям дали важные советы

Как защитить свой электромобиль от возгорания: водителям дали важные советы

В последнее время эта проблема все более актуальна.

Автомобилистам рассказали, как избежать возможного возгорания электромобиля во время его эксплуатации.

Об этом говорится в UBR.

Как известно, в последние годы электрические машины все чаще стали возгораться — чтобы нивелировать риск пожара, следует соблюдать правила безопасного пользования машиной.

После нескольких случаев самовозгорания аккумуляторов в электромобилях Chevrolet Bolt EV производитель машины запустил масштабную отзывную кампанию для замены дефектных батарей. Украинские владельцы этой модели вряд ли могут рассчитывать на бесплатный ремонт.

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Итак, каким образом можно защитить свой электромобиль от возгорания:

заряжать машину не более чем на 90%;

заряжать авто чаще и избегать разряда аккумулятора ниже 113 км запаса хода;

не оставлять авто на зарядке в помещении на ночь, а также в целом парковаться только на открытом пространстве.

Как считает вице-президент Украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислав Притоманов, вышеописанные правила не сохранят автомобилистов от пожара в случае, если в батарее есть дефект. Однако их следует учитывать для повышения производительности е-мобиля.

"Любой аккумулятор не рекомендуется заряжать на 100%, потому что это скорее будет истощать его ресурс — лучше держать заряд от 30 до 80%, тогда он будет равномерно расходоваться. Также держать в закрытых помещениях не рекомендуется не только электрокары, но и авто с газовыми двигателями из-за риска утечки газа — это общие правила противопожарной безопасности", — говорит Притоманов.

Ранее был изобретен способ заряжать электромобили за десять минут.

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