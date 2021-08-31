Как защитить свой электромобиль от возгорания: водителям дали важные советы

В последнее время эта проблема все более актуальна.
Автомобилистам рассказали, как избежать возможного возгорания электромобиля во время его эксплуатации.
Об этом говорится в UBR.
Как известно, в последние годы электрические машины все чаще стали возгораться — чтобы нивелировать риск пожара, следует соблюдать правила безопасного пользования машиной.
После нескольких случаев самовозгорания аккумуляторов в электромобилях Chevrolet Bolt EV производитель машины запустил масштабную отзывную кампанию для замены дефектных батарей. Украинские владельцы этой модели вряд ли могут рассчитывать на бесплатный ремонт.
Итак, каким образом можно защитить свой электромобиль от возгорания:
- заряжать машину не более чем на 90%;
- заряжать авто чаще и избегать разряда аккумулятора ниже 113 км запаса хода;
- не оставлять авто на зарядке в помещении на ночь, а также в целом парковаться только на открытом пространстве.
Как считает вице-президент Украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислав Притоманов, вышеописанные правила не сохранят автомобилистов от пожара в случае, если в батарее есть дефект. Однако их следует учитывать для повышения производительности е-мобиля.
"Любой аккумулятор не рекомендуется заряжать на 100%, потому что это скорее будет истощать его ресурс — лучше держать заряд от 30 до 80%, тогда он будет равномерно расходоваться. Также держать в закрытых помещениях не рекомендуется не только электрокары, но и авто с газовыми двигателями из-за риска утечки газа — это общие правила противопожарной безопасности", — говорит Притоманов.
Ранее был изобретен способ заряжать электромобили за десять минут.