Какая фраза спасет водителей от аферистов на дороге: полицейский объяснил

Лучше, чтобы в машине был видеорегистратор, а поблизости свидетели событий, которые смогут подтвердить вашу невиновность.

Полицейский назвал фразу, которая спасет водителей от аферистов на дороге.

Об этом пишет "Автотема".

Время от времени автомобилисты сталкиваются с дельцами, пытающимися спровоцировать их на ДТП с последующим требованием "компенсации". Такие мошеннические методы – не редкость в Украине. Однако опытные водители и правоохранители уже знают, что отпугивает таких аферистов. Полицейский со стажем рассказал, что дорожных мошенников обычно отпугивает всего одна фраза.

В первую очередь для таких случаев нужно иметь действенный полис "автогражданки". Это важно, поскольку речь идет о компенсации ущерба за счет страховой компании, а не из вашего кошелька. Если происходит инсценировка ДТП, мошенники нередко используют авто премиальных марок, но старые, чтобы "накрутить" сумму компенсации. Мошенники начинают на месте давить на "виновника" аварии, чтобы тот рассчитался с ними как можно быстрее и дороже.

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Здесь, по словам полицейского, важно сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Разумеется, нужно сразу оценить обстановку. Лучше, чтобы в машине был видеорегистратор, а поблизости свидетели событий, которые смогут подтвердить вашу невиновность. Если у вас есть подозрение, что вы столкнулись с мошенниками, их отпугивает фраза: "Мы вызываем полицию и оформляем протокол".

Само собой, аферисты иметь дело с правоохранителями не захотят и начнут еще сильнее давить на водителя, прибегая к угрозам и вымогательствам. Но здесь важно проявлять стойкость и при необходимости самому набрать "102". Не исключено, что после этого мошенники внезапно сбегут с места происшествия, не дожидаясь полиции.

Напомним, в Украине водителям запрещено благодарить "аварийкой": за это можно получить штраф.

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