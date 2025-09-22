Какая кнопка в автомобиле вдвое продлит ресурс двигателя: опытный механик дал важный совет

Панель приборов в автомобиле / © Pixabay

Реклама

Американский мастер Скотти Килмер, более 50 лет ремонтирующий автомобили, поделился советом, что может удвоить жизнь двигателя. Речь идет о функции дистанционного запуска. Она удобна, ведь позволяет завести мотор еще до того, как водитель сядет за руль. Но, по словам Килмера, именно она вредит больше, чем приносит пользу.

«Самый большой износ приходится на момент запуска. Это до 97% ресурса, который теряется еще до того, как вы двинетесь с места», — объяснил механик в своем видео.

По его мнению, постоянные дистанционные запуски сокращают ресурс даже в новых авто.

Реклама

Килмер рекомендует отключить эту функцию. Для этого достаточно нажать кнопку с буквой А и круговой стрелкой на приборной панели. Именно она отвечает за автоматический запуск и остановку двигателя.

В украинских автосервисах подтверждают: советы коллеги из США не безосновательны. Инженер СТО в Киеве Алексей С. в комментарии для SUV News объяснил, что холодный старт без погрузки — это удар для любого мотора.

«Когда двигатель работает сам на себя несколько минут, смазка еще не распределена равномерно. Это усиливает износ деталей», — говорит специалист.

Особенно часто опцию дистанционного запуска встраивают в кроссоверы и внедорожники. Владельцы таких автомобилей редко думают о последствиях, пока не сталкиваются с дорогим ремонтом. Стоимость капремонта современного двигателя может достигать от 80 до 150 тысяч гривен, что превышает цену многих подержанных машин на рынке.

Реклама

Эксперты советуют простое правило: лучше завести мотор лично, сесть за руль и начать движение. Так двигатель быстрее выходит на рабочий режим, а смазка распределяется равномерно. И хотя кнопка «А» кажется пустяком, в долгосрочной перспективе она действительно может сэкономить владельцу не одну сотню тысяч гривен.

Ранее ТСН.ua писал о том, когда водителя могут освободить от штрафа.