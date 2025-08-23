Какая марка авто является самой надежной: эксперт дал ответ

Киа

Известный британский дилер и ведущий программы Wheeler Dealers Майк Брюэр назвал автомобили, которые, по его опыту, считаются самыми надежными.

Об этом сообщило издание Express.

В эксклюзивном интервью он заявил, что именно Kia демонстрирует лучшие результаты, ведь машины этого бренда после продажи практически никогда не возвращаются в сервис с проблемами.

Брюер объяснил, что ключевую роль в популярности и репутации компании сыграл кроссовер Kia Sportage, который стал бестселлером во многих странах. Кроме этого, производитель активно выходит на рынок электромобилей с моделями Niro и EV6, расширяя свое присутствие в современном сегменте.

По мнению эксперта, не только Kia, но и другие корейские, японские и китайские марки, в частности Hyundai и BYD, имеют стабильно высокие оценки за надежность и качество сборки. Он подчеркнул, что азиатские автопроизводители давно получили репутацию надежных, но и немецкие бренды остаются сильными игроками на рынке.

«Если мы продаем тридцать Transit в месяц, если мы продаем Ford Transit, то можем увидеть, как один из них возвращается из-за предупредительной лампочки двигателя или небольшой проблемы, которая может возникнуть, но если мы продаем Kia, мы машем им рукой на прощание и больше никогда их не увидим», — отметил Брюер.

Он также посоветовал покупателям подержанных авто обязательно проверять историю транспортного средства с помощью онлайн-инструментов: от данных техосмотров и пробега до информации об отзыве моделей. В то же время подчеркнул, что сегодня в целом «трудно купить плохой автомобиль», ведь большинство современных моделей соответствуют высоким стандартам качества.

Напомним, лето оказалось худшим временем для покупки подержанного автомобиля. Аналитическая компания, которая проанализировала более 40 миллионов сделок за 2023-2024 годы, утверждает, что в теплый сезон вероятность найти выгодное предложение снижается более чем на треть.