Какая скорость экономит топливо: водителям назвали «золотое число»

На фоне высоких цен на топливо водители все чаще ищут способы уменьшить расходы и реже заезжать на АЗС. В Генеральном директорате транспорта Испании (DGT) заявили, что ключ к экономии заключается не в специальных добавках или «секретных методах», а в правильном режиме вождения и соблюдении оптимальной скорости.

Об этом сообщило издание ElMotor.

В DGT отметили, что существует так называемое «золотое число» для экономии топлива — это скорость в пределах 90-100 км/ч. Именно в этом диапазоне двигатель работает с высокой термодинамической эффективностью, а расход топлива остается минимальным.

К такому выводу пришли на основе данных Института дорожного движения и Института диверсификации и энергосбережения (IDAE), которые участвовали в подготовке «Руководства по эффективному вождению легковых автомобилей». В документе отмечается, что движение со скоростью около 90 км/ч считается оптимальным для снижения расхода топлива.

В DGT отмечают, что даже незначительное превышение этой скорости заметно влияет на расход. По их подсчетам, увеличение скорости со 100 до 110 км/ч повышает потребление топлива примерно на 9%. Если же автомобиль движется со скоростью 120 км/ч, расход возрастает уже на 30% по сравнению с ездой на 90 км/ч.

Специалисты объясняют это аэродинамическим сопротивлением. Чем быстрее движется автомобиль, тем больше энергии требуется для преодоления сопротивления воздуха. При этом рост нагрузки происходит не постепенно, а значительно быстрее с увеличением скорости.

В то же время в DGT подчеркивают, что экономия не должна противоречить безопасности дорожного движения. В ведомстве отметили, что движение со скоростью 90 км/ч на автомагистралях хотя и разрешено, но не рекомендуется. Причина — риск создания опасной разницы в скорости между автомобилями в потоке.

Кроме скорости, в DGT советуют обращать внимание и на работу коробки передач. Для более экономного вождения рекомендуют как можно раньше переходить на высшие передачи — еще до того, как автомобиль наберет 50 км/ч. Низкие передачи, по словам специалистов, нужны преимущественно для старта или подъемов, но они увеличивают расход топлива.

Также в ведомстве отмечают, что большинство современных двигателей работают наиболее эффективно в диапазоне от 1500 до 3000 оборотов в минуту. Поддержание двигателя в этих пределах помогает избегать перегрузки и лишнего расхода топлива.

Для дальних поездок водителям также советуют использовать круиз-контроль. В DGT объясняют, что система помогает поддерживать стабильную скорость и избегать постоянных колебаний нажатия на педаль акселератора, которые незаметно увеличивают расход топлива.

