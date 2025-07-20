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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Какая скорость самая экономичная для авто: ответ экспертов удивит водителей

Плавное движение, правильные обороты и аэродинамика: как найти золотую середину для экономии горючего на трассе.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Горючее

Горючее / © pixabay.com

Вопрос экономии горючего беспокоит каждого водителя, особенно на фоне роста цен на заправках. И хотя многие слышали о «магической» скорости в 90 км/ч, эксперты подчеркивают: универсальной цифры не существует.

Об этом пишет Drive.

Раньше оптимальной считалась скорость около 90 км/ч — тогда это соответствовало режиму высокой передачи при минимальных оборотах в 4-ступенчатых коробках. Но с развитием технологий все поменялось. Современные автомобили оборудованы 6, 8 или даже 10-ступенчатыми коробками и вариаторами, позволяющими работать эффективно на более широком диапазоне скоростей.

Специалисты отмечают, что оптимальная скорость для экономии горючего сейчас не одна цифра, а определенный диапазон. Эффективнее всего авто работает в пределах 80–110 км/ч. Именно при такой скорости двигатель имеет минимальную нагрузку, а аэродинамическое сопротивление еще не слишком высоко.

Но это не все. Не только скорость влияет на расход топлива. Огромное значение имеет стиль вождения: плавные старты и торможения, стабильная скорость, правильное давление в шинах и отсутствие лишнего багажа — все это позволяет значительно сэкономить топливо.

Следовательно, универсальной «магической» скорости нет. Для каждого авто — свои условия. Эксперты рекомендуют ориентироваться на данные бортового компьютера и адаптировать стиль вождения под конкретную ситуацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что водителей могут оштрафовать за пустой бак: сколько придется заплатить.

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