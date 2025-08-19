Какая скорость влияет на запас хода электромобиля: советы водителям

Автомобиль / © Pexels

Chevrolet Silverado EV преодолел более 1000 км на одном заряде. Секрет рекордного пробега оказался простым — электромобиль двигался на стабильно низкой скорости, что позволило значительно снизить затраты энергии.

Об этом пишет Jalopnik.

Журналисты объясняют, что причина кроется в физике. Главным фактором является аэродинамическое сопротивление, которое зависит от коэффициента обтекаемости и скорости. Именно скорость играет решающую роль: удвоение скорости увеличивает сопротивление в четыре раза. Это значит, что чем медленнее двигается автомобиль, тем меньше энергии он тратит.

Автопроизводители постоянно пытаются снизить коэффициент аэродинамического сопротивления своих моделей, однако никакие инженерные уловки не сравнятся с эффектом от уменьшения скорости. Именно этот метод позволил Шевроле продемонстрировать уникальный результат.

Специалисты отмечают, что подобная практика маловероятна в повседневной жизни, ведь медленная езда создает дискомфорт. В то же время для тех, кто стремится к максимальной экономии, простой рецепт очевиден — легче давить на педаль акселератора.

