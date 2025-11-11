- Дата публикации
Какая ваша одежда и прическа могут вызвать пожар на АЗС: подробности
Каждый водитель делает это, возвращаясь в салон во время заправки. Но именно это действие может накопить опасный статический заряд, способный поджечь пары бензина.
Многие водители даже не подозревают, что привычный процесс заправки несет скрытую опасность. Эксперты предостерегают: особенно уязвимы женщины с длинными волосами и любые водители, носящие одежду из синтетических материалов.
Об этом пишет UA.Motors.
Проблема кроется в обычном трении. Когда волосы или синтетическая ткань трется об автомобильные сиденья или коврики, тело человека накапливает электрический заряд.
Самый опасный момент — это прикосновение к металлическому заправочному пистолету. Именно в этот момент может проскочить искра. В сочетании с парами бензина, всегда присутствующими на АЗС, даже маленький разряд становится роковым.
Стоит отдавать себе отчет: эксперты отмечают, что всего четыре литра бензина содержат энергию, сравнимую с несколькими десятками динамитных шашек. В сети есть немало видео, где через одну неосторожную искру автомобиль загорается в считанные секунды.
Чтобы избежать трагедии, важно соблюдать простые, но критически важные правила безопасности, о которых часто напоминают наклейки на АЗС:
Всегда глушите двигатель.
Не пользуйтесь мобильным телефоном и, конечно, не курите.
Не возвращайтесь в салон. Если вам необходимо сесть в авто во время заправки, перед тем, как снова взяться за пистолет, обязательно «разрядитесь». Для этого достаточно коснуться рукой любой металлической части кузова автомобиля.
Не оставляйте пистолет без присмотра и не переливайте топливо.
Внимательность и соблюдение этих мер помогут избежать страшной опасности и обеспечить безопасную заправку.
Напомним, долив горючего «под завязку» может повредить систему контроля испарений EVAP. После первого щелчка пистолета в баке должно оставаться резервное пространство для расширения горючего и сбора паров. Если продолжать заправку, бензин попадает в вентиляционные каналы и угольный абсорбер, постепенно разрушая его.
Это со временем приводит к появлению ошибки Check Engine, запаху бензина, сложному запуску и повышенному расходу. Ремонт обычно предполагает замену абсорбера, что может стоить немало.