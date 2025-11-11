Какая ваша одежда и прическа могут вызвать пожар на АЗС: подробности

АЗС / © Pixabay

Реклама

Многие водители даже не подозревают, что привычный процесс заправки несет скрытую опасность. Эксперты предостерегают: особенно уязвимы женщины с длинными волосами и любые водители, носящие одежду из синтетических материалов.

Об этом пишет UA.Motors.

Проблема кроется в обычном трении. Когда волосы или синтетическая ткань трется об автомобильные сиденья или коврики, тело человека накапливает электрический заряд.

Реклама

Самый опасный момент — это прикосновение к металлическому заправочному пистолету. Именно в этот момент может проскочить искра. В сочетании с парами бензина, всегда присутствующими на АЗС, даже маленький разряд становится роковым.

Стоит отдавать себе отчет: эксперты отмечают, что всего четыре литра бензина содержат энергию, сравнимую с несколькими десятками динамитных шашек. В сети есть немало видео, где через одну неосторожную искру автомобиль загорается в считанные секунды.

Чтобы избежать трагедии, важно соблюдать простые, но критически важные правила безопасности, о которых часто напоминают наклейки на АЗС:

Всегда глушите двигатель.

Не пользуйтесь мобильным телефоном и, конечно, не курите.

Не возвращайтесь в салон. Если вам необходимо сесть в авто во время заправки, перед тем, как снова взяться за пистолет, обязательно «разрядитесь». Для этого достаточно коснуться рукой любой металлической части кузова автомобиля.

Не оставляйте пистолет без присмотра и не переливайте топливо.

Внимательность и соблюдение этих мер помогут избежать страшной опасности и обеспечить безопасную заправку.

Реклама

Напомним, долив горючего «под завязку» может повредить систему контроля испарений EVAP. После первого щелчка пистолета в баке должно оставаться резервное пространство для расширения горючего и сбора паров. Если продолжать заправку, бензин попадает в вентиляционные каналы и угольный абсорбер, постепенно разрушая его.

Это со временем приводит к появлению ошибки Check Engine, запаху бензина, сложному запуску и повышенному расходу. Ремонт обычно предполагает замену абсорбера, что может стоить немало.