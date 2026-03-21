Какие авто 2026 года разочаровали владельцев: эксперты составили рейтинг

Jeep Grand Cherokee

Ежегодно автопроизводители представляют новые модели, однако часть из них не оправдывает ожиданий покупателей. По данным Consumer Reports, среди наименее довольных владельцев преобладают водители гибридов и электромобилей.

Об этом сообщило издание MotorBiscuit.

В перечень моделей, о покупке которых водители чаще всего жалеют, вошли пять авто 2026 года.

Самый низкий уровень удовлетворенности зафиксировали у Jeep Grand Cherokee PHEV. Лишь 25% опрошенных заявили, что купили бы эту модель снова. Владельцы сообщают о проблемах с надежностью, в частности электрические неисправности. При этом цена автомобиля стартует от более 60 тысяч долларов.

Вторую позицию занял Mazda CX-90 PHEV. Повторно приобрести авто готовы 34% владельцев. Среди основных причин недовольства — работа гибридной системы. Водители отмечают, что переключение между бензиновым и электрическим режимами происходит нечетко, что затрудняет управление и снижает комфорт во время поездок.

В списке также оказался электромобиль Honda Prologue, созданный в сотрудничестве с General Motors. Лишь 37% респондентов заявили о готовности снова выбрать эту модель. Пользователи жалуются на задержки в работе информационно-развлекательной системы, а также на скорость зарядки, которая уступает другим авто этого класса.

Четвертое место занял Audi Q4 e-tron. По данным отчета, лишь 39% владельцев готовы повторно купить этот электрокроссовер. Среди недостатков они называют жесткую езду, медленную зарядку и интерьер, который не соответствует ожиданиям от премиального бренда.

Пятерку замыкает Acura ADX — единственная модель в списке с двигателем внутреннего сгорания. Лишь 40% владельцев готовы приобрести ее снова. Водители отмечают, что автомобиль по управляемости напоминает обычный кроссовер, несмотря на позиционирование как внедорожника. Стоимость модели стартует от 35 тысяч долларов.

