Какие авто станут хитами в 2026 году: эксперты обозначили ключевые премьеры

Денза / © BYD

2026 год может стать одним из самых насыщенных для автомобильного рынка за последнее время. Автоэксперты прогнозируют появление десятков новых моделей, но несколько из них уже сейчас называют потенциальными хитами. Среди фаворитов — электрокары, гибриды и классические спорткупе, а конкуренция между европейскими брендами и китайскими производителями только усиливается.

Об этом сообщило издание Express.

Электрический Range Rover

Запуск полностью электрической версии Range Rover перенесли на 2026 год, поскольку производитель решил провести дополнительные испытания. В компании рассчитывают, что эта модель станет ключевым ответом бренда на усиление конкуренции со стороны китайских электрических SUV.

Новинка получит аккумулятор на 118 кВт-ч, что обеспечит более 300 миль хода в обычных условиях. Мощность в 552 л.с. позволит разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды, а скоростная зарядка обеспечит от 10% до 80% примерно за 20 минут. Ориентировочная цена модели — более £100 тыс (примерно 5 701 000 гривен — Ред.).

OMODA 7

OMODA готовится вывести на рынок среднеразмерный гибридный SUV уже в январе 2026 года. Модель оснащена батареей 18,3 кВт-ч и 1,5-литровым двигателем, что в сочетании позволяет проехать более 700 миль.

В салоне предусмотрены двухзонный климат-контроль, подогрев руля из экокожи и аудиосистема Sony. Производитель предлагает семилетнюю гарантию, а цены стартуют от £32 тыс (примерно 1 824 320 гривен — Ред.).

Renault Twingo

После успеха Renault 4 и Renault 5 компания анонсировала еще одну модель — новый Twingo с выразительным дизайном и дневными ходовыми огнями в форме подковы. Электрокар оборудуют батареей на 27,5 кВт-ч с прогнозируемым запасом хода около 260 км.

Renault планирует удержать цену ниже £20 тыс. (примерно 1 140 200 гривен — Ред.), что может сделать Twingo одним из самых доступных электромобилей.

Tesla Roadster

После падения продаж в 2025 году Tesla рассчитывает перезапустить интерес к бренду с помощью родстера второго поколения. По заявлениям компании, он будет иметь скорость более 250 миль/ч и сможет разгоняться до 100 миль/ч менее чем за две секунды.

Автомобиль будет иметь съемную стеклянную крышу и четырехместный салон. Запас хода ожидается на уровне 620 миль. Цена базовой комплектации — около £160 тыс (примерно 9 121 600 гривен — Ред.).

Honda Prelude

Обновленный Prelude привлекает внимание своим сдержанным дизайном и выразительной динамикой. Модель получила положительные отзывы за стабильность на дороге и плавность разгона.

Особенностью авто является система S Shift, которая имитирует переключение передач. Стоимость модели стартует от £40 950 (примерно 2 335 209,5 гривны — Ред.), что делает ее одним из наиболее доступных вариантов среди электрифицированных купе.

Denza Z9 GT

Премиальное подразделение BYD готовит к выходу Denza Z9 GT — электрический автомобиль с мощностью 952 л.с., разгоном до 100 км/ч за 3,4 секунды и максимальной скоростью 235 км/ч.

Модель оснащена батареей Blade на 100,1 кВт-ч с запасом хода примерно 630 км. Ориентировочная цена — от £70 тыс. до £90 тыс. (около 3 990 700 — 5 130 900 гривен — Ред.).

Porsche 718

Porsche пересмотрела свою электрическую стратегию и решила вернуть бензиновые силовые агрегаты к моделям 718 Boxster и Cayman. По прогнозам, новая модификация может получить 4,0-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор.

Ожидается, что представители обновленной линейки поступят в продажу в 2026 году и станут одними из самых громких спортивных премьер года.

