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Какие авто украинцы покупали в первом квартале 2025 года: рейтинг
Лидером рейтинга стал Volkswagen Golf.
В январе-марте 2025 года в Украину ввезли 47 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в I квартале 2024 года. Средний возраст авто составляет 9,5 лет.
Об этом сообщил Укравтопром.
Какие авто покупали украинцы
46% — бензиновые модели
23% — дизельные
22% — электромобили (вдвое больше, чем год назад!)
5% — гибриды
4% — авто на газе
Топ-10 самых популярных моделей
Volkswagen Golf — 2397 ед.
Renault Megane — 1731 ед.
Skoda Octavia — 1652 ед.
Volkswagen Tiguan — 1332 ед.
Audi Q5 — 1299 ед.
TESLA Model Y — 1219 ед;
NISSAN Leaf — 1207 ед.;
TESLA Model 3 — 1151 ед.;
VOLKSWAGEN Passat — 1135 ед.;
NISSAN Rogue — 1037 ед.
Напомним, некоторые водители в Украине должны иметь двойное страхование.