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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
138
Время на прочтение
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Какие авто украинцы покупали в первом квартале 2025 года: рейтинг

Лидером рейтинга стал Volkswagen Golf.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Подержанные авто

Фольксваген Golf. / © commons.wikimedia.org

В январе-марте 2025 года в Украину ввезли 47 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в I квартале 2024 года. Средний возраст авто составляет 9,5 лет.

Об этом сообщил Укравтопром.

Какие авто покупали украинцы

  • 46% — бензиновые модели

  • 23% — дизельные

  • 22% — электромобили (вдвое больше, чем год назад!)

  • 5% — гибриды

  • 4% — авто на газе

Топ-10 самых популярных моделей

  1. Volkswagen Golf — 2397 ед.

  2. Renault Megane — 1731 ед.

  3. Skoda Octavia — 1652 ед.

  4. Volkswagen Tiguan — 1332 ед.

  5. Audi Q5 — 1299 ед.

  6. TESLA Model Y — 1219 ед;

  7. NISSAN Leaf — 1207 ед.;

  8. TESLA Model 3 — 1151 ед.;

  9. VOLKSWAGEN Passat — 1135 ед.;

  10. NISSAN Rogue — 1037 ед.

Напомним, некоторые водители в Украине должны иметь двойное страхование.

Дата публикации
Количество просмотров
138
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