Какие автомобили быстрее всего подвергаются коррозии: обнародован список

Ржавчина существенно ослабляет все поражающие элементы, что делает их менее надежными и в целом снижает уровень безопасности машины.

Коррозия кузова и деталей – одна из самых сложных проблем, которые могут возникнуть с вашим автомобилем. Это не просто эстетический недостаток. Ржавчина существенно ослабляет все поражающие элементы, что делает их менее надежными и в целом снижает уровень безопасности машины.

Водители и автоэксперты на собственном опыте убедились, что некоторые модели страдают от ржавчины сильнее других. Причиной тому может быть неправильная антикоррозионная обработка кузова или конструктивные недостатки. Издание "Твоя машина" назвало пять моделей, ржавеющих быстрее всех.

Ford Focus II (2004–2011)

Слабые места: пороги, колесные арки, крышка багажника

В свое время второй Ford Focus приобрел немалую популярность среди водителей благодаря своим удачным характеристикам. Но довольно быстро они обнаружили недостаток, который все их перечеркнул – автомобиль очень быстро ржавел. Самые большие проблемы у Ford Focus II возникают с порогами и арками. В этих местах антикоррозионная защита оказалась слабой. Без дополнительной обработки ячейки глубокой ржавчины на кузове появлялись уже через 5-7 лет.

Opel Astra H (2004–2014)

Слабые места: передние крылья, нижние части двери, днище

И снова популярна модель с множеством удачных инженерных решений и плохой стойкостью к коррозии. Чаще ржавчина поражает передние крылья Opel Astra H, откуда распространяется на дверь. Днище, постоянно контактирующее с влагой и солями, тоже оказалось неустойчивым к коррозии. Все это существенно снижает долговечность этого в другом хорошего автомобиля.

Nissan Almera Classic (2006–2012)

Слабые места: арки, пороги, передние лонжероны

У нулевых почти все, что сходило с конвейера Nissan, имело проблемы с оцинковкой кузова. Едва ли не самым показным примером стала модель Almera Classic. Достаточно всего нескольких лет эксплуатации, чтобы на машине появились пятна ржавчины. Особенно заметной проблема была на порогах – в тех их участках, которые контактируют с противогололедными реагентами зимой.

Chevrolet Aveo (2003–2015)

Слабые места: арки, крылья, двери

Chevrolet Aveo – один из самых доступных автомобилей своего времени. В значительной степени благодаря использованию более дешевых и менее качественных материалов. В частности, из-за некачественного металла. Сварные швы на Aveo были плохо защищены от влаги, а красочное покрытие недостаточно прочным. Результат: крылья и арки начинали покрываться коррозией практически сразу.

Renault Logan (2005–2019)

Слабые места: капот, днище, задние арки

За этой моделью закрепилась слава "вечного" авто. Но в те годы производитель почему-то решил выбрать неустойчивый к ржавчине металл для изготовления кузова. Первыми начали сталкиваться с проблемами машины, которые эксплуатировались в условиях высокой влажности. На тех из них, которые не отправляли на антикоррозионную обработку сразу, ржавчина распространялась очень быстро и глубоко поражала кузов.

Как уберечь кузов авто от ржавчины

Даже если вам попался уязвимый к коррозии авто, вы все равно можете защитить его, приняв правильные меры. Вот что нужно делать, чтобы снизить риск развития ржавчины:

регулярно мойте авто, особенно после зимнего сезона, когда оно контактирует с реагентами на дорогах;

обрабатывайте антикоррозионными средствами пороги, арки и другие уязвимые места;

проверяйте дренажные отверстия, в которых часто скапливается влага, и при необходимости протирайте их;

своевременно устраняйте сколы и царапины на кузове.

И не забывайте тщательно проверять перед покупкой состояние подержанного авто. Продавцы умеют прятать следы коррозии, и вы можете получить вдобавок к покупке еще кучу проблем и дорогостоящий ремонт.

Предлагаем вашему вниманию тест по ПДД: разрешено ли повернуть направо.

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