Какие автомобили из США стали самыми популярными среди украинцев: топ10

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В I квартале 2025 года свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 подержанных легковых автомобилей из США. Средний возраст американцев с пробегом составляет 6 лет.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшую часть из этого количества, около 42%, составляют электромобили. Бензиновые автомобили охватили 41%. Также 7% пришлось на гибридные авто, еще по 5% - дизельные и с ГБО.

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В топ10 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

TESLA Model Y - 1176 ед.;

TESLA Model 3 - 1119 ед;

FORD Escape - 636 ед;

JEEP Cherokee - 511 ед;

NISSAN Rogue - 446 ед.;

VOLKSWAGEN Passat - 413 ед.;

CHEVROLET Bolt - 412 ед.;

BMW X3 - 384 ед.;

BMW X5 - 381 ед;

TESLA Model S - 360 ед.

Ранее говорилось, что автомобили из США массово завозят в Украину, но не все из них соответствуют стандартам. За это можно получить штраф или лишиться права.