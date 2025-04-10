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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
273
Время на прочтение
1 мин

Какие автомобили из США стали самыми популярными среди украинцев: топ10

Составили рейтинг авто из США, которые пополнили украинский автопарк с января по март.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Авто

© Pixabay

В I квартале 2025 года свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 подержанных легковых автомобилей из США. Средний возраст американцев с пробегом составляет 6 лет.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшую часть из этого количества, около 42%, составляют электромобили. Бензиновые автомобили охватили 41%. Также 7% пришлось на гибридные авто, еще по 5% - дизельные и с ГБО.

В топ10 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

  • TESLA Model Y - 1176 ед.;

  • TESLA Model 3 - 1119 ед;

  • FORD Escape - 636 ед;

  • JEEP Cherokee - 511 ед;

  • NISSAN Rogue - 446 ед.;

  • VOLKSWAGEN Passat - 413 ед.;

  • CHEVROLET Bolt - 412 ед.;

  • BMW X3 - 384 ед.;

  • BMW X5 - 381 ед;

  • TESLA Model S - 360 ед.

Ранее говорилось, что автомобили из США массово завозят в Украину, но не все из них соответствуют стандартам. За это можно получить штраф или лишиться права.

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Дата публикации
Количество просмотров
273
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