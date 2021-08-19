Какие автомобили изменят автомобильную индустрию в 2022 году: топ-10 моделей

Список авто, которые должны наделать шума в следующем году.

В 2022 году будет выпущено много автомобилей, но лишь немногие из них могут действительно изменить индустрию.

Как отмечают на сайте HotCars, некоторые из этих автомобилей могут навсегда изменить правила игры в автомобильной промышленности и изменить способ нашего видения и использования машин. Ниже приведен список из десяти авто, которые, как ожидается, больше всего повлияют на индустрию в следующем году.

TeslaRati

Tesla Roadster

На Tesla Roadster ожидают уже довольно долго, но, похоже, он выйдет на рынок в 2022 году. Четырехместный суперкар собирается потрясти автомобильную промышленность с чрезвычайным ускорением от 0 до 100 км/ч за 1,1 секунды и сумасшедшей максимальная скоростью 402 км/ч. Tesla утверждает, что это будет самый быстрый автомобиль в мире.

Примерный запас хода Roadster составляет 997 км. Стоимость автомобиля будет начинаться от 250 000 долларов, что считается достаточно низкой ценой для такой производительности. Например, самый быстрый автомобиль Ferrari SF90 стоит вдвое дороже Roadster.

motor1.com

BMW 7-Series

Новое поколение 7-Series выйдет уже очень скоро, и это важный автомобиль для BMW. 7 — это машина, в которой BMW продемонстрирует свои последние технологические достижения. Также новинка будет иметь электрический вариант.

Новая 7-Series получит совершенно новый для BMW дизайн салона, который повлияет на другие модели, такие как 5 и 3. Ожидается, что он будет несколько подобен модели IX. В 2002 году 7-Series изменила автомобильный мир с системой I-Drive, поэтому она наверняка сможет повторить это снова через 20 лет.

motor1.com

Mercedes SL AMG

Mercedes SL совсем сбился с пути. В свое время этот автомобиль почитали в индустрии, но он уже стал стареньким, и до сих пор не имел обновления. Однако новый SL это уже не просто SL, а SL AMG. Он заменит кабриолет GT и кабриолет S-Class.

Mercedes хочет значительно обновить эту машину. Отмечается, что она получит невероятный интерьер и экстерьер. Поскольку модель построена AMG, она также будет достаточно хорошей в управлении. Этот автомобиль может наделать шума в индустрии спортивных автомобилей.

motor1.com

Range Rover

Land Rover кардинально изменил отрасль с помощью Range Rover. Это первый в мире роскошный внедорожник, который стремились превзойти многие другие производители. Это удалось лишь Rolls Royce, а остальные даже не могут приблизиться. Новый Range Rover продемонстрирует новую внедорожную технологию Land Rover, а также установит ориентир того, насколько роскошным должен быть внедорожник.

Также будет электрический Range Rover, который станет первым в истории электромобилем компании. Наверное, другие бренды очень быстро начнут подражать новинке.

motor1.com

Aston Martin Valhalla

В течение многих лет Aston Martin пытается изменить имидж этого автомобиля. Они стремятся к младшей аудитории, поэтому делают определенные шаги в этом направлении. В частности, вновь присоединяются к "Формуле-1". А Valhalla — один из немногих безумных суперкаров, которые бренд выпустит в течение следующего года.

Это полноценный соперник Ferrari SF-90. Он работает от 4-литрового V8 от AMG с двумя турбинами и двумя электродвигателями. Мощность агрегата составляет 937 лошадиных сил, что меньше, чем у Ferrari. Но это авто будет очень быстрым и выглядит как гоночный автомобиль. Цены начинаются с 800 000 долларов и сделают только 999 единиц.

motor1

Ferrari Purosangue

Ferrari не хочет делать внедорожник. Однако из-за спроса клиентов и конкуренции они должны их выпускать. Этот автомобиль заменит GTC-4 Lusso, и ожидается, что он будет оснащен большим V12. Он станет прямым конкурентом Lamborghini Urus, но, вероятно, будет стоить дороже.

Также позже появятся версии с V8 и гибридным V6. Purosangue будет скорее кроссовером, но Ferrari планирует, что это будет 4-дверный супер-внедорожник. Вполне возможно, что это будет лучший SUV в мире.

insideevs.com

Tesla Cybertruck

Этот пикап уже все устали ждать, и его перенесли на 2022 год. Его концепт показали несколько лет назад и тогда он удивил весь мир. Это очень противоречивый автомобиль, но он очень крутой, и он поразит промышленность пикапов.

Автомобиль будет доступен с тремя вариантами двигателей и иметь мощность суперкара. До 97 км/ч он разгоняется менее, чем за 3 секунды, что означает, что он быстрее Lamborghini Huracan. Пикап выглядит как нечто из космоса, и это не удивительно, поскольку Маск увлекается Марсом и космическими путешествиями. Этот грузовик не только изменит индустрию пикапов, но и дизайн автомобилей в целом.

motor1.com

Maserati MC20

За последние 20 лет у Maserati не выходила на 100% хорошая машина. Конечно у них были несколько популярных моделей, таких как MC12 и Gran Turismo, но почти все они оказались неудачными по сравнению со своими конкурентами. Однако новый MC20 должен кардинально изменить имидж бренда Maserati.

Он станет конкурентом McLaren Artura и Ferrari 296 GTB. В этом ему поможет V6 с двумя турбинами, который будет выдавать 621 лошадиную силу и разгонять авто до 97 км/ч меньше, чем за 3 секунды. Максимальная скорость — 321 км/ч, что неплохо для первого суперкара компании с 2004 года.

motor1.com

Ford F-150 Lightning

F-150 Lightning — это автомобиль, который Ford был обязан сделать. Из-за угрозы от Cybertruck, компании нужно было что-то сделать, чтобы сохранить титул F-150, как самого популярного пикапа. Lightning — это очень крутая модель с возможностью питать электроэнергией инструменты, электронику и даже дом течение 3 дней. Это генератор на колесах.

Пикап будет иметь более 500 л.с., но на высокую производительность рассчитывать не стоит. Однако он будет очень практичный благодаря своему грузовому отсеку и багажнику. В салоне есть стол для еды и массивный сенсорный дисплей.

motor1.com

Lucid Air

Lucid — это бренд, который в отличие от большинства молодых компаний, смог выжить. И он наконец готов выпустить Air в 2022 году. Этот автомобиль может изменить индустрию, потому что конкурирует с такими гигантами, как Mercedes EQS и Tesla Model S.

Машина также могла бы стать доминирующей в промышленности электромобилей. Лишь недавно Lucid попал в Нью-Йоркскую фондовую биржу, поэтому Air значительно увеличит их стоимость. Эта компания может просто разорвать индустрию.

Ранее сообщалось, что Lucid вышел на биржу с капиталом в 24 млрд долларов и люксовыми электромобилями.

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