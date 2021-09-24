Какие автомобили лучше всего подойдут для высоких и низких водителей: составлен список

Какие автомобили лучше всего подойдут для высоких и низких водителей: составлен список

Также здесь есть машины, которые не рекомендуется покупать.

Специалисты составили список лучших и худших автомобилей для высоких и низких водителей.

Соответствующее исследование провели эксперты Consumer Reports.

Так, для исследования издание опросило автомобилистов с ростом от 156 до 189 см. Они оценивали комфортность сидения, удобство позиции на рабочем месте водителя, посадку и высадку в салон.

К удивлению некоторые из моделей благодаря грамотной компоновке салона и развитому регулированию оказались одинаково удобными как для высоких, так и низких людей. Но есть также машины одинаково неудобные для обеих категорий водителей.

Итак, десятью лучшими автомобилями для высоких водителей назвали: BMW 7-Series, Porsche Cayenne, BMW X7, Audi Q7, Honda Pilot, Genesis G90, Volvo XC90, BMW X5, Audi A8, Range Rover.

Associated Press

Десять худших автомобилей для высоких водителей: Mazda MX-5, Toyota Tacoma, Toyota Supra, Porsche 718 Boxster, Jeep Gladiator, Chevrolet Bolt, Hyundai Veloster, Polestar 2, Jeep Wrangler, Honda Insight.

media.chevrolet.com

Лучшие автомобили для низких водителей: Subaru Forester, BMW 7-Series, Lexus ES, Volvo XC90, Subaru Outback, BMW X5, Lexus RX L, Volkswagen Tiguan, Honda Odyssey и BMW X3.

Худшие автомобили для низких водителей: Mazda MX-5 Miata, Jeep Wrangler, Chevrolet Camaro, Toyota Tacoma, Jeep Gladiator, Mitsubishi Mirage, Chevrolet Colorado/GMC Canyon, Jeep Renegade, Ford F-150 и Nissan Titan.

motor1.com

Добавим, Comsumer Reports оговаривается, что в некоторых машинах комфорт водителя достигается ценой пространства для задних пассажиров, поэтому, если вы часто ездите с семьей, в критерии выбора машины следует добавить и комфорт для пассажиров (в этом рейтинге он не учтен).

Ранее американские специалисты назвали самые надежные новые автомобили 2021-го модельного года.

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