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Какие автомобили меньше всего теряют в цене: топ-5 выгодных машин для покупки в 2025 году
Некоторые модели стабильно держат цену — и их выгодно покупать даже новыми. Обнародован рейтинг самых медленно обесценивающихся авто на украинском рынке.
Планируете покупку автомобиля, но не хотите потерять половину его стоимости уже за несколько лет? Тогда вам нужно знать: не все машины все равно быстро дешевеют.
Украинский деловой портал «Эксперт» собрал рейтинг самых медленно обесценивающихся на украинском рынке авто.
1. Toyota RAV4
Среднее обесценение за 5 лет: всего 20–25%
Преимущества: надежность, большой спрос на вторичном рынке, экономичность
Цена нового (2025): от $31 000
Этот кроссовер уже много лет является лидером среди «долгожителей» на рынке. Его покупают, ездят и выгодно продают.
2. Mazda CX-5
Обесценение за 5 лет : ≈ 27%
Плюсы : комфортная, удобная в городе и на трассе, хорошая репутация
Цена : от $30 000
Средний класс, но с премиальным чувством. CX-5 редко задерживается на сайтах по продаже авто — ее быстро разбирают.
3. Skoda Octavia
Обесценение: 28–30%
Почему так: это любимая «рабочая лошадка» для бизнеса и семьи
Цена: от $25 000
Octavia надежна, доступна в обслуживании и востребована даже через 5–7 лет эксплуатации.
4. Volkswagen Tiguan
Утрата стоимости: ≈ 29%
Особенность: идеальный баланс размера, цены и качества
Цена новой модели: от $32 000
Tiguan — популярный средний SUV с отличным немецким качеством. Его покупают на годы, а продают выгодно.
5. Honda CR-V
Обесценение: ≈ 26–28%
Почему в рейтинге: долговечность и высокая надежность
Цена 2025 года: от $33 000
Это один из немногих японских кроссоверов, который почти не теряет в цене и пользуется огромным спросом среди украинцев.
Почему это важно?
При покупке нового авто многие ориентируются на внешность или характеристики. Но не менее важно — как быстро этот автомобиль потеряет свою цену. Если выбрать модель с высокой остаточной стоимостью, вы сможете:
выгоднее продать автомобиль через несколько лет;
меньше потерять при обмене или трейд-ин;
сохранить инвестицию в личный транспорт.
Вывод
Выбирайте автомобиль, который пользуется спросом на вторичном рынке, имеет доступный сервис и нечасто «ломается» — именно такие авто и держат цену лучше.
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