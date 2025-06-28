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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Какие автомобили меньше всего теряют в цене: топ-5 выгодных машин для покупки в 2025 году

Некоторые модели стабильно держат цену — и их выгодно покупать даже новыми. Обнародован рейтинг самых медленно обесценивающихся авто на украинском рынке.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Какое авто выгодно для покупки в 2025 году

Какое авто выгодно для покупки в 2025 году / © Pixabay

Планируете покупку автомобиля, но не хотите потерять половину его стоимости уже за несколько лет? Тогда вам нужно знать: не все машины все равно быстро дешевеют.

Украинский деловой портал «Эксперт» собрал рейтинг самых медленно обесценивающихся на украинском рынке авто.

1. Toyota RAV4

  • Среднее обесценение за 5 лет: всего 20–25%

  • Преимущества: надежность, большой спрос на вторичном рынке, экономичность

  • Цена нового (2025): от $31 000
    Этот кроссовер уже много лет является лидером среди «долгожителей» на рынке. Его покупают, ездят и выгодно продают.

2. Mazda CX-5

  • Обесценение за 5 лет : ≈ 27%

  • Плюсы : комфортная, удобная в городе и на трассе, хорошая репутация

  • Цена : от $30 000
    Средний класс, но с премиальным чувством. CX-5 редко задерживается на сайтах по продаже авто — ее быстро разбирают.

3. Skoda Octavia

  • Обесценение: 28–30%

  • Почему так: это любимая «рабочая лошадка» для бизнеса и семьи

  • Цена: от $25 000
    Octavia надежна, доступна в обслуживании и востребована даже через 5–7 лет эксплуатации.

4. Volkswagen Tiguan

  • Утрата стоимости: ≈ 29%

  • Особенность: идеальный баланс размера, цены и качества

  • Цена новой модели: от $32 000
    Tiguan — популярный средний SUV с отличным немецким качеством. Его покупают на годы, а продают выгодно.

5. Honda CR-V

  • Обесценение: ≈ 26–28%

  • Почему в рейтинге: долговечность и высокая надежность

  • Цена 2025 года: от $33 000
    Это один из немногих японских кроссоверов, который почти не теряет в цене и пользуется огромным спросом среди украинцев.

Почему это важно?

При покупке нового авто многие ориентируются на внешность или характеристики. Но не менее важно — как быстро этот автомобиль потеряет свою цену. Если выбрать модель с высокой остаточной стоимостью, вы сможете:

  • выгоднее продать автомобиль через несколько лет;

  • меньше потерять при обмене или трейд-ин;

  • сохранить инвестицию в личный транспорт.

Вывод

Выбирайте автомобиль, который пользуется спросом на вторичном рынке, имеет доступный сервис и нечасто «ломается» — именно такие авто и держат цену лучше.

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