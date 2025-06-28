Какие автомобили меньше всего теряют в цене: топ-5 выгодных машин для покупки в 2025 году

Какое авто выгодно для покупки в 2025 году / © Pixabay

Реклама

Планируете покупку автомобиля, но не хотите потерять половину его стоимости уже за несколько лет? Тогда вам нужно знать: не все машины все равно быстро дешевеют.

Украинский деловой портал «Эксперт» собрал рейтинг самых медленно обесценивающихся на украинском рынке авто.

1. Toyota RAV4

Среднее обесценение за 5 лет : всего 20–25%

Преимущества : надежность, большой спрос на вторичном рынке, экономичность

Цена нового (2025): от $31 000

Этот кроссовер уже много лет является лидером среди «долгожителей» на рынке. Его покупают, ездят и выгодно продают.

2. Mazda CX-5

Обесценение за 5 лет : ≈ 27%

Плюсы : комфортная, удобная в городе и на трассе, хорошая репутация

Цена : от $30 000

Средний класс, но с премиальным чувством. CX-5 редко задерживается на сайтах по продаже авто — ее быстро разбирают.

3. Skoda Octavia

Обесценение : 28–30%

Почему так : это любимая «рабочая лошадка» для бизнеса и семьи

Цена: от $25 000

Octavia надежна, доступна в обслуживании и востребована даже через 5–7 лет эксплуатации.

4. Volkswagen Tiguan

Утрата стоимости : ≈ 29%

Особенность : идеальный баланс размера, цены и качества

Цена новой модели: от $32 000

Tiguan — популярный средний SUV с отличным немецким качеством. Его покупают на годы, а продают выгодно.

5. Honda CR-V

Обесценение : ≈ 26–28%

Почему в рейтинге : долговечность и высокая надежность

Цена 2025 года: от $33 000

Это один из немногих японских кроссоверов, который почти не теряет в цене и пользуется огромным спросом среди украинцев.

Почему это важно?

При покупке нового авто многие ориентируются на внешность или характеристики. Но не менее важно — как быстро этот автомобиль потеряет свою цену. Если выбрать модель с высокой остаточной стоимостью, вы сможете:

Реклама

выгоднее продать автомобиль через несколько лет;

меньше потерять при обмене или трейд-ин;

сохранить инвестицию в личный транспорт.

Вывод

Выбирайте автомобиль, который пользуется спросом на вторичном рынке, имеет доступный сервис и нечасто «ломается» — именно такие авто и держат цену лучше.

Ранее мы писали о том, из-за каких продуктов водитель может провалить тест на алкоголь и получить 17 тысяч гривен штрафа.