Какие автомобили нельзя буксировать: эти ошибки могут стоить вам двигателя

Ни один автомобилист не застрахован от того, что его автомобиль может сломаться в самый неподходящий момент.

Поломка автомобиля на дороге – неприятная ситуация, с которой может столкнуться каждый водитель. Однако буксировка не всегда является безопасным решением. В некоторых случаях это может привести к серьезным поломкам двигателя, трансмиссии или даже электросистемы авто.

Об этом пишет Avtosota.

Буксировка запрещена по правилам дорожного движения, если:

автомобиль находится на автомагистрали – в этом случае можно только эвакуировать машину;

в авто сломан тормоз – без исправной тормозной системы буксировка опасна;

вышел из строя рулевой механизм, исключающий возможность управления;

повреждена трансмиссия – буксировка может вызвать серьезные поломки двигателя.

Какие авто нельзя буксировать

Некоторые машины конструктивно не предназначены для буксировки, и в таких случаях требуется эвакуатор.

Автомобиль с автоматической коробкой передач (АКПП). Буксировка таких машин может привести к перегреву и поломке трансмиссии, ведь смазка в коробке работает только при работающем двигателе. В крайних случаях допускается буксировка до 30 км на скорости не более 30 км/ч, но даже это небезопасно.

Электромобили. Электрокары не имеют традиционной коробки, и движение накатом может повредить систему рекуперации энергии. Производители, такие как Tesla, Nissan, Volkswagen, запрещают буксировку – только эвакуатор.

Полноприводные автомобили без отключения редуктора. Если полный привод не отключается, буксировка может привести к перегреву дифференциалов и раздаточной коробке, что может стоить тысячи гривен на ремонт.

Гибридные автомобили. Как и электрокары, гибридные автомобили имеют сложную систему трансмиссии. Их буксировка без работающего двигателя может повредить электромоторы и батарею.

Как безопасно буксировать авто

Если буксировка разрешена, следует соблюдать важные правила:

использовать гибкий трос (3-6 м) или жесткую сцепку (до 3 м);

скорость в городе — до 30 км/ч, за его пределами — до 60 км/ч;

включить аварийные огни на буксируемом автомобиле;

водитель буксированного авто должен держать ключ в замке зажигания, чтобы не заблокировался руль.

Если вы не уверены, можно ли буксировать вашу машину, лучше вызвать эвакуатор. Это поможет избежать дорогостоящего ремонта и опасных ситуаций на дороге.

Напомним, наличие огнетушителя в автомобиле – это не просто рекомендация, а требование законодательства. Юристы предупреждают, что отсутствие этого элемента безопасности может привести к серьезным последствиям.

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