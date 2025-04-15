Какие автомобили опасно заправлять до полного бака: сотрудник АЗС назвал их

Заправка автомобиля 19 / 255

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В Украине очень распространена привычка заправлять автомобили на АЗС в полный бак. Однако для многих транспортных средств такое поведение может быть опасным.

Опытный автозаправщик рассказал, какие машины не терпят перелива топлива. Об этом пишет SUV News.

Специалист обратил внимание на то, что в современных автомобилях существует сложная система вентиляции топливного бака, которая позволяет оптимизировать давление в емкости, а также предотвращать утечку горючего при перекидывании машины. В переполненном баке она может быть залита топливом и прийти в негодность.

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В то же время, бензин может вытекать наружу, создавая предпосылки для появления коррозии и даже пожара.

В старых моделях авто эта проблема может быть актуальна из-за плохой фиксации крышки бензобака. При переполнении емкости топливо может начать вытекать прямо на кузов, что разрушает лакокрасочное покрытие и создает угрозу возгорания.

Напомним, ранее мы писали советы для водителей, как сэкономить на горючем.