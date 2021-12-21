Какие автомобили пользовались особой популярностью у воров в 2021 году: названы пять машин

Land Rover Range Rover уже третий год находится в зоне риска похищения.

Угнать автомобиль можно любой и где угодно. Все что может сделать его владелец – это выиграть время, устанавливая различные охранные системы и надеяться, что преступнику просто надоест "играть" с блоками автомобиля.

Итак, ТСН.Авто подготовил для вас перечень автомобилей, которые больше других "по вкусу" ворам.

Land Rover Range Rover – этот автомобиль в очередной раз попадает в троицу самых любимых автомобилей для воров в Украине. Здесь нет ничего удивительного, авто дорогое, красивое и очень популярное среди водителей. Также, если продать автомобиль не получится – не беда, запчасти стоят очень много и вор всегда будет в выигрыше.

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Как показала статистика не только водители любят Toyota Land Cruiser, преступники также не гнушаются прокатиться на рамном внедорожнике. Автомобиль очень хорошо себя показывает на бездорожье, но при этом очень удобен и на дорогах общего пользования. Так что на теневом рынке такой автомобиль продать совсем не проблема.

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Еще один очень популярный автомобиль – Toyota Camry. Все знают, что этот автомобиль – это настоящая надежность прямо из Японии. Таких авто очень много на дорогах Украины, поэтому спрос у угонщиков велик. Людей интересуют, как сами автомобили, так и запчасти. Итак, если вы заказали из США такой автомобиль и подыскиваете детали на вторичном рынке – будьте очень осмотрительны, ведь они могут оказаться украденными.

toyota.ua

Kia Optima – очень популярный автомобиль на аукционах в США. Люди их пригоняют к нам, несколько месяцев ремонтируют, а потом какой-то вор их угоняет. Все это потому, что система безопасности Kia очень слабенькая. Если у вас именно такое авто, тогда советуем хорошенько задуматься, как защитить своего "железного друга".

motor.ru

И напоследок неплохой кроссовер Volkswagen Tiguan. Таких автомобилей также очень много на дороге Украины. Угонщики больше заглядываются на европейские версии, ведь их продать можно дороже, но из США предложений больше. Многие автомобили быстро разбирают и продают по-агрегатно.

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Напомним, как уберечь свой автомобиль от угона: схемы злоумышленников и советы водителям.