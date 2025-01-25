Какие автомобили с мигалками не надо пропускать: пояснения для водителей

Водители должны знать, какие автомобили с мигалками нужно пропускать, а какие нет. Это важно для безопасности движения.

В Украине на дорогах иногда можно увидеть автомобили с проблесковыми маячками. Однако не все водители знают, что у всех таких машин есть приоритет на дороге.

О том, какие не нужно автомобили с мигалками пропускать, пишет издание Твоя МАШИНА.

Важность проблесковых маячков на дорогах

Проблесковые маячки на автомобилях имеют разные цвета, каждый из которых соответствует определенной функции, что помогает обеспечить безопасность на дорогах. Вот как правильно реагировать на следующие сигналы:

Синий цвет

Этот сигнал используют экстренные службы – полиция, спасатели и скорая медицинская помощь. Водители должны обязательно пропускать эти автомобили, поскольку их деятельность связана со спасением жизней.

Красный цвет

Маячок красного цвета используется полицией. В случае его появления водитель обязан немедленно остановиться и прижиться к обочине.

Зеленый цвет

Этот цвет сигнализирует о запирающем колонну транспортном средстве. Он важен для обеспечения безопасного движения больших групп транспортных средств.

Белый цвет

Белые проблесковые маячки иногда используются инкассаторскими автомобилями. Они служат для привлечения внимания других участников движения, хотя и не предоставляют особых привилегий на дороге.

Оранжевый или желтый цвет

Эти маячки используются на крупногабаритной технике либо коммунальными службами. Они не дают преимуществ на дороге и обладают большей информационной функцией, предупреждая о приближении таких транспортных средств.

Когда не обязательно пропускать

Водители не обязаны уступать дорогу автомобилям с белым, зеленым, желтым или оранжевым проблесковым маячком, поскольку эти сигналы не дают таким транспортным средствам приоритет.

Когда необходимо уступать дорогу

Автомобили с включенными синими или красными проблесковыми маячками должны быть обязательно пропущены. Это связано с тем, что их проезд неотложен и направлен на спасение жизней.

Ответственность за нарушение

В Украине водители, которые не предпочитают двигаться транспортным средствам с включенными синими или красными маячками, рискуют получить штраф в размере 680 гривен. Верховная Рада планирует усилить ответственность за такое нарушение, включая возможность лишения водительских прав на несколько лет.

Напомним, водительское удостоверение нового образца можно использовать за границей, в отличие от старых ламинированных документов. Хотя старые удостоверения, выданные до 2013 года, остаются в Украине, их рекомендуется заменить на пластиковые.

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