Какие автомобили способны преодолеть миллион км без капитального ремонта — перечень

Toyota

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Эксперты называют эти модели авто «двигателями-миллионниками». Моторы этих автомобилей способны преодолеть миллион километров без капремонта.

Об этом пишет издание " Автопилот ".

"Когда речь идет о настоящих "миллионниках", имеется в виду ресурс, который двигатель проходит без замены головки блока и блока цилиндров. Именно это отличает качественные моторы от нуждающихся в регулярных вмешательствах", - говорится в сообщении.

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Специалисты отмечают, что следует учитывать и то, что показатель пробега в километрах не всегда объективен. Важнее – сколько времени работал двигатель, то есть моточасы. Авто, работающее по 8 часов в пробках каждый день, скорее исчерпывает ресурс, чем то, что проходит те же километры по трассе.

Высочайший статус имеют моторы, выдерживающие 1 000 000 км пробега без капремонта. Чем проще конструкция, тем больше шансов. Турбонаддув, сложная электроника и новейшие системы экологичности сокращают ресурс. Самыми надежными обычно считают рядные шестицилиндровые двигатели – сбалансированные, без чрезмерных вибраций. Но и классические «четверки» способны на большие достижения.

Топ надежных авто: эксперты предоставили перечень

Toyota

Японская машина имеет несколько знаменитых моторов. К примеру, 3S-FE (2,0 л, 120–140 л.с.) ставили на Camry, Avensis, RAV4 и другие. Известны также 1JZ-GE (2,5 л) и 2JZ-GE (3,0 л) – «легенды JDM» с чрезвычайным ресурсом. И, конечно, 1UZ-FE — V8 объемом 4,0 л, работавшего у Toyota Celsior (аналог Lexus LS). В дизельном сегменте – серия 1HD, которая устанавливалась на Land Cruiser и автобусы Coaster.

BMW

Этот автомобиль часто критикуют за сложность и капризность, двигатели M30 и M50 — надежные шестицилиндровые агрегаты, работавшие на моделях 3, 5, 6 и 7 серий. Атмосферный V8 M60 тоже успел стать миллионником, несмотря на сложную компоновку. А турбодизель M57 (2,5-3,0 л) устанавливался не только на BMW, но и на Range Rover и Opel Omega B – и тоже прославился надежностью.

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Honda

Серия D (D15, D16) – четырехцилиндровые атмосферники, которые обеспечили Honda репутацию производителя самых надежных моторов. Их ставили на Civic, Accord, CRX, HR-V и даже британские Rover.

Mitsubishi

Этот 2,0-литровый мотор (в том числе в атмосферной версии) славится ресурсом и относился на все – от пикапов до Lancer Evolution. Лицензионные версии выпускали Hyundai и китайские BAW. Беспокойная версия менее надежна, но атмосферник – настоящий долгожитель.

Mercedes-Benz

Рядные пятицилиндровые дизели OM617 (с 1974 г.) и OM602 (с 1985 г.) работали на моделях W123, W124, W201, а также на Гелендвагенах, грузовиках и корейских SsangYong. Их ресурс подтвержден миллионами километров пробега.

Отметим, что двигатель-миллионник существует. Надежность зависит не только от конструкции, но и от отношения владельца к машине.

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Напомним, водители могут повредить свои автомобили из-за простой ошибки с переключением передач, что ставит под угрозу их финансы.

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