Какие автомобили способны проехать более 400 тысяч км: рейтинг самых надежных моделей (фото)

Вероятность того, что среднестатистическое авто преодолеет рубеж в 400 тысяч километров, составляет около 5%. В то же время, отдельные бренды демонстрируют показатели, в несколько раз превышающие средние значения по рынку.

Аналитическая компания iSeeCars.com обнародовала результаты масштабного исследования надежности автомобилей, основанного на реальных данных эксплуатации.

Японские бренды — бесспорные лидеры

Первые позиции рейтинга полностью заняли японские изготовители. Европейские и американские марки в топ-4 не попали.

Toyota возглавила список с показателем 17,8%. Это означает, что почти каждый пятый автомобиль бренда имеет шанс пройти более 400 тысяч километров — в 3,7 раза больше среднего показателя. Аналитики объясняют это сдержанным инженерным подходом: проверенные атмосферные двигатели, надежные трансмиссии и отказ от сырых технологических решений. На втором месте оказался Lexus с результатом 12,8%. Премиальный бренд Toyota совмещает высокий уровень комфорта с той же технической надежностью. Двигатели серий UZ и GR хорошо известны своим большим ресурсом, а некоторые автомобили бренда преодолевали и гораздо большие пробеги. Третью позицию заняла Honda — 10,8%. Компания традиционно ассоциируется с выносливыми моторами, хорошо переносят интенсивную эксплуатацию. Модели Civic и Accord регулярно входят в списки самых долговечных автомобилей на вторичном рынке США. Четвертое место досталось Acura с показателем 7,2%. Несмотря на премиальный статус, бренд использует проверенную техническую базу Honda, что оказывает положительное влияние на ресурс силовых агрегатов и трансмиссий.

Аутсайдеры: пробег более 400 тысяч — редкость

По другую сторону рейтинга оказались преимущественно европейские премиальные бренды.

Maserati, Mini и Jaguar получили нулевой статистический показатель. Это означает, что случаи достижения такими авто пробегами более 400 тысяч километров настолько редки, что практически не фиксируются в выборке. Причинами называют сложные двигатели, электронику, высокую стоимость обслуживания и ограниченное количество специалистов по ремонту.

Почти нулевой результат показал и Land Rover — 0,1%. Несмотря на комфорт и проходимость, сложные системы полного привода, пневмоподвески и требовательные силовые агрегаты существенно снижают шансы на длительную беспроблемную эксплуатацию.

В чем причина разницы

Эксперты объясняют контраст между брендами разной философией производства. Японские компании делают ставку на проверенные решения, постепенное внедрение технологий и простоту обслуживания. Европейские премиальные производители ориентируются на инновации, динамику и дизайн, рассчитывая на то, что владельцы будут менять автомобили каждые несколько лет, не доводя их до сверхбольших пробегов.

