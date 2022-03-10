Какие автомобильные бренды остановили свое производство на территории России

Какие автомобильные бренды остановили свое производство на территории России

Многие компании остановили свое производство на территории РФ из-за санкций и проблем с поставками компонентов.

24 февраля российские оккупанты напали на нашу страну. Украина призвала мировых партнёров наложить санкции на страну агрессора. От них очень серьезно пострадала автомобильная промышленность.

ТСН.Авто подготовил для вас список автомобильных компаний, которым пришлось остановить свое производство в России.

Компания BMW сообщила, что замораживает производство автомобилей на своем заводе "Автотор" в Калининградской области.

Марка Ford заявила о приостановке производства фургона Transit на предприятии "Форд Соллерс" в Елабуге, Республика Татарстан.

Производитель люксовых автомобилей Mercedes-Benz тоже останавливает свои мощности в Солнечногорском районе Подмосковья.

Renault постепенно выходит из российского рынка и начала она с остановки своего завода в Москве.

Руководство Volkswagen AG приняло решение остановить производство автомобилей Volkswagen и Skoda в России. В настоящее время перестали работать конвейеры на двух предприятиях — в Калуге и Нижнем Новгороде.

Компания Hyundai, MAN и Volvo Group также перестают производить свои авто на территории страны агрессора.

И самое интересное – АвтоВАЗ полностью остановил свой завод в Тольятти. Все очень просто, современные автомобили ВАЗ это – "сборная солянка" разных автомобильных брендов, ведь большинство компонентов этих авто именно европейские. Так что без европейских деталей просто невозможно собрать ни одного ВАЗа.

Глядя на такое положение вещей, российские граждане, у которых еще остались деньги, пытаются приобрести любой автомобиль.