Какие автомобильные компании покинули рынок России из-за войны с Украиной

Большинство автомобильных компаний покинули рынок страны агрессора.

Утром 24 февраля Россия цинично и нагло атаковала Украину. Страна оккупант обстреливает города нашей страны, так что мировое сообщество начало немедленно реагировать на агрессию. Иностранные компании массово начали покидать Российский рынок.

Одни из первых ушли из России именно автомобильные компании. ТСН.Авто подготовил для вас полный список автомобильных брендов, которые больше не поставляют свои авто в страну агрессора.

Начнём с Немецких автомобильных компаний. Такие бренды как, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN прекратили поставку своих автомобилей на рынок агрессора.

Далее японские компании Honda, Nissan, Infinity также заявили о прекращении сотрудничества с Россией.

Американская группа General Motors ушла с рынка, в нее входят такие марки как Chevrolet, Buick, Cadillac и GMC. К ним присоединился Ford и Harley-Davidson.

Итальянские ограничения больше ударят по более богатому населению. С рынка уходят такие компании, как Ferrari, Lamborghini ну и к их ряду стал Iveco Group.

Шведы ответили на агрессию закрытием представительств Volvo Group и Scania.

Французы постепенно пытаются вывести из рынка Renault, которая очень важна для рынка России.

Британские компании Jaguar Land Rover и Rolls-Royce присоединились к своим коллегам, собрали свои вещи и уехали из РФ.

Ну и напоследок Корейский Hyundai тоже покидает рынок России. Теперь они могут забыть о своем любимом и бюджетном Solaris.