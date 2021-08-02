Какие б/у внедорожники на украинском авторынке можно купить до 5 000 долларов: топ-10 моделей

Какие б/у внедорожники на украинском авторынке можно купить до 5 000 долларов: топ-10 моделей

Список недорогих SUV, которые моложе 30 лет.

Внедорожники и кроссоверы становятся все более популярными в мире из-за ряда преимуществ перед другими классами автомобилей. Это, в частности, большая емкость, лучшая проходимость бездорожья, а современные модели не уступают и в скорости.

Также росту продаж SUV способствовала доступность цен на них. На вторичном рынке Украины такие можно найти даже дешевле, чем за 5 000 долларов. Поэтому ТСН.Авто собрал подборку из 10 поддержанных внедорожник и кроссоверов с такой ценой.

Объявления об их продаже опубликованы на сайте auto.ria.

Открывает список Great Wall Safe 2007 года с 216 тысячами километрами пробега. Его продают за 4 150 долларов. Он оснащен 2,2-литровым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом;

2007 года с 216 тысячами километрами пробега. Его продают за Он оснащен 2,2-литровым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом; Chery Tiggo 2008 года можно найти за $4 899. Автомобиль имеет агрегат на 2 литра, механическую КП и передний привод. На одометре у него показывает 140 тыс. км;

2008 года можно найти за Автомобиль имеет агрегат на 2 литра, механическую КП и передний привод. На одометре у него показывает 140 тыс. км; Самый молодой в подборке — это Geely MK Cross 2012 года, который можно приобрести за 4 300 долларов. Под капотом у него 1,5-литровый двигатель. Мощность передается через МКП на передние колеса. Продавец заявил, что автомобиль проехал всего 50 000 км;

2012 года, который можно приобрести за Под капотом у него 1,5-литровый двигатель. Мощность передается через МКП на передние колеса. Продавец заявил, что автомобиль проехал всего 50 000 км; Самым старшим внедорожником в списке является Isuzu Trooper 1986 года. Такой проехал 314 000 километров и его продают за $3 800. В него установлен 2,3-литровый агрегат, с которого мощность передается на все колеса через механическую КП;

1986 года. Такой проехал 314 000 километров и его продают за В него установлен 2,3-литровый агрегат, с которого мощность передается на все колеса через механическую КП; Также среди поддержанных внедорожников можно найти Jeep Grand Cherokee 1993 года за 3 900 долларов. Он оснащен двигателем на 4 литра, который выдает 190 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом. За почти 30 лет своей жизни авто проехало 230 тыс. км;

1993 года за Он оснащен двигателем на 4 литра, который выдает 190 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом. За почти 30 лет своей жизни авто проехало 230 тыс. км; Кроме того, на вторичном рынке можно найти Opel Frontera 1992 года с 318 000 километрами пробега. Под капотом у него двигатель на 2,4 литра. Коробка передач — механическая, привод — полный. Просят за эту машину $3 900;

1992 года с 318 000 километрами пробега. Под капотом у него двигатель на 2,4 литра. Коробка передач — механическая, привод — полный. Просят за эту машину Один из самых популярных автомобилей в Украине также есть в нашей подборке. Kia Sportage, правда 1996 года, продают за 4 600 долларов. Он имеет 2-литровый агрегат на 94 л.с., механическую КП и полный привод. На одометре — 175 000 км;

правда 1996 года, продают за Он имеет 2-литровый агрегат на 94 л.с., механическую КП и полный привод. На одометре — 175 000 км; Куда же без Chevrolet Niva? Этот внедорожник 2007 года продают за $3 600. Под капотом установлен агрегат на 1,7 литра. Также он оснащен МКП, полным приводом и имеет 150 000 километров пробега;

Этот внедорожник 2007 года продают за Под капотом установлен агрегат на 1,7 литра. Также он оснащен МКП, полным приводом и имеет 150 000 километров пробега; Suzuki Ignis, выпущенный в 2007 году, можно найти за 4 900 долларов. На одометре он имеет 150 тыс. км. Двигатель — всего на 1,3 литра. О приводе и коробке передач продавец не рассказал, но большинство этих моделей имеют «механику», а мощность у них передается на передние колеса;

выпущенный в 2007 году, можно найти за На одометре он имеет 150 тыс. км. Двигатель — всего на 1,3 литра. О приводе и коробке передач продавец не рассказал, но большинство этих моделей имеют «механику», а мощность у них передается на передние колеса; Opel Frontera 1997 года, который имеет 259 000 километров пробега, продают за $4 600. Он оснащен 2,2-литровым агрегатом, МКП и полным приводом.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о 10 поддержанных купе, которые можно приобрести в Украине до $5 000.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку