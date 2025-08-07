Какие б/у авто меньше ломаются: обнародован рейтинг

Автомобиль / © Pixabay

Выбор подержанного автомобиля — всегда риск. Особенно когда речь идет о доверии к состоянию машины, которую ранее уже эксплуатировали.

Об этом сообщил Auto Świat.

Среди авто от четырех до пяти лет лидером стал Volkswagen Golf Sportsvan. Этот автомобиль оказался рекордно надежным — лишь 4,2% экземпляров имели существенные дефекты. Его считают одной из лучших моделей для города и семьи благодаря удачному сочетанию пространства, экономичности и качественного сборника.

На второй позиции — Volkswagen T-Roc с показателем 4,5%. Этот стильный компактный кроссовер получил благосклонность благодаря платформе MQB, обеспечивающей высокую ремонтопригодность и стабильную работу узлов. Его эксплуатационные качества уже давно отмечают владельцы как в Европе, так и Украине.

Третье место занял Volkswagen T-Cross с результатом 4,6% серьезных неисправностей. Несмотря на свои компактные габариты этот субкомпактный SUV демонстрирует отличную выносливость, особенно в условиях городского движения.

Также в топ вошли Audi Q2, Mazda CX-3 и Suzuki Vitara. Все эти модели имеют свои преимущества: немецкая точность, японская надежность, продуманная оснастка. Общая тенденция очевидна — не экономящие на компонентах производители получают доверие водителей.

