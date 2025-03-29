Какие б/у автомобили в Украине имеют чистую историю

Автомобиль / © pixabay.com

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Покупая подержанный автомобиль, каждый водитель надеется, что у него нет скрытых недостатков или скрученного одометра. Однако поиск транспортного средства с чистой историей — задача непростая. Фактически при покупке определенных марок или недорогих моделей премиумкласса риск еще выше.

Компания, занимающаяся аналитикой автомобильных данных, carVertical, провела исследования, чтобы выяснить, какие марки автомобилей в Украине обычно имеют чистую историю, а какие записи, ставящие под сомнение их стоимость.

Что такое «чистая история»

Для начала определим, что такое чистая история для авто и как проводилось исследование.

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Автомобиль с чистой историей должен иметь не менее пяти записей пробега за последние годы без пропусков свыше трех лет.

Транспортное средство с чистой историей не должно:

иметь махинации с пробегом;

быть участником аварии;

быть похищенным;

использоваться службами такси или каршеринга;

иметь финансовые ограничения;

иметь отметки об утилизации, списании, затоплении, возгорании или непригодности;

подвергаться действию стихийных бедствий.

Модели эконом–класса чаще имеют чистую историю

Среди марок транспортных средств, проверенных в Украине через carVertical, выделяется Peugeot — 64,1% автомобилей этого производителя имели чистую историю; далее следуют Renault (62,1%) и Citroen (58,5%). Peugeot, Renault и Citroën производят транспортные средства экономкласса, обычно привлекающие меньше внимания соискателей нечестной прибыли. Кроме того, эти марки обычно не имеют мощных двигателей, которые могли бы привлечь любителей риска и сформировать историю повреждений.

Марки транпортных средств с самой чистой историей / © carvertical.com

Найти «чистое» авто премиум-класса непросто

Несмотря на то, что поиск автомобиля с чистой историей требует времени и усилий, некоторые марки составляют повышенный риск. Среди транспортных средств, проверенных carVertical в Украине, самый плохой результат показали модели BMW — лишь 11,2% из них имели чистую историю. Далее в списке следуют Hyundai (12,5%) и Honda (14,4%).

В большинстве стран в рамках исследования, автомобили премиум–класса значительно реже имели чистую историю, то есть поклонники этих марок должны быть особенно осторожными, покупая подержанную модель.

«Многие люди мечтают об автомобиле премиум–класса, но не всегда адекватно оценивают риски его приобретения. Поскольку такие средства стоят дороже, нечестные продавцы чаще фальсифицируют их пробег или скрывают дефекты. С другой стороны, скрывать историю бюджетного транспортного средства им просто не выгодно, поскольку прибыль от продажи таких моделей незначительна», — говорит Бузелис.

Стремясь приобрести автомобиль премиум–класса по самой низкой цене, покупатели часто игнорируют историю или не проверяют, какие повреждения он мог испытать в прошлом. Позже, когда начинают проявляться разные дефекты, владельцы могут столкнуться с неприятными сюрпризами, а значительные ремонтные работы могут привести к неожиданным затратам на владение.

Как обезопасить себя от мошенничества

Для гарантии, что автомобиль будет надежно служить долгие годы без неожиданных проблем, покупатели должны проверить историю транспортного средства, провести тест–драйв и, наконец, проверить его в авторизованном сервисном центре. Или радость от покупки нового автомобиля может быстро угаснуть из-за постоянных механических поломок или неисправностей с электричеством.

Напомним, в Украине водителям запрещено благодарить «аварийку»: за это можно получить штраф.

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