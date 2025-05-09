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Какие дизельные авто чаще всего ломаются: топ-5 рискованных моделей
Дизельные авто экономны, но не все. Некоторые модели становятся настоящим испытанием для владельцев — вот пять наиболее проблемных.
Дизельные автомобили традиционно ценят экономичность и тяговые характеристики. Однако не все двигатели выдерживают испытание временем.
Об этом сообщило издание Твоя МАШИНА.
1. BMW N47 (2.0d)
Модели: BMW 3 Series (E90), 5 Series (E60), X1, X3 (2007–2013)
Главная проблема: Цепь ГРМ, которая растягивается или обрывается уже после 100 тыс. км. Ремонт часто требует снятия двигателя.
Дополнительные проблемы:
Расход масла
Высокий износ турбины
Дорогая топливная аппаратура
2. Renault/Nissan 1.5 dCi (K9K)
Модели: Renault Megane, Duster, Nissan Qashqai (до 2015)
Главная проблема: Чувствительные инжекторы Delphi, не выдерживающие некачественного горючего.
Дополнительные проблемы:
Закоксование EGR
Проблемы с турбиной
Тяжелый запуск в мороз
3. Форд 2.0 TDCi (PSA)
Модели: Ford Mondeo, S-Max (2008–2014)
Главная проблема: Ненадежная турбина и ушибленный DPF.
Дополнительные проблемы:
Частые ошибки электроники
Высокие затраты на ремонт топливной системы
4. Opel 2.0 CDTI
Модели: Insignia, Astra J, Zafira
Главная проблема: Нестабильная работа EGR и турбины.
Дополнительные проблемы:
Зависание клапанов
Проблемы с проводкой
5. Volkswagen 2.0 TDI (EA189)
Модели: VW Passat B7, Audi A4, Skoda Superb (2008–2015)
Главная проблема: Ушиб DPF, неисправности EGR.
Дополнительные проблемы:
Утечка масла
Падение мощности
Как избежать проблем?
Проверяйте VIN на аварийность и отзывы владельцев.
Делайте диагностику перед покупкой.
Внимательно изучайте сервисную историю.
Напомним, Toyota Corolla снова стала самой популярной моделью в мире, несмотря на падение продаж.