Какие дизельные авто чаще всего ломаются: топ-5 рискованных моделей

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Дизельные автомобили традиционно ценят экономичность и тяговые характеристики. Однако не все двигатели выдерживают испытание временем.

Об этом сообщило издание Твоя МАШИНА.

1. BMW N47 (2.0d)

Модели: BMW 3 Series (E90), 5 Series (E60), X1, X3 (2007–2013)

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Главная проблема: Цепь ГРМ, которая растягивается или обрывается уже после 100 тыс. км. Ремонт часто требует снятия двигателя.

Дополнительные проблемы:

Расход масла

Высокий износ турбины

Дорогая топливная аппаратура

2. Renault/Nissan 1.5 dCi (K9K)

Модели: Renault Megane, Duster, Nissan Qashqai (до 2015)

Главная проблема: Чувствительные инжекторы Delphi, не выдерживающие некачественного горючего.

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Дополнительные проблемы:

Закоксование EGR

Проблемы с турбиной

Тяжелый запуск в мороз

3. Форд 2.0 TDCi (PSA)

Модели: Ford Mondeo, S-Max (2008–2014)

Главная проблема: Ненадежная турбина и ушибленный DPF.

Дополнительные проблемы:

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Частые ошибки электроники

Высокие затраты на ремонт топливной системы

4. Opel 2.0 CDTI

Модели: Insignia, Astra J, Zafira

Главная проблема: Нестабильная работа EGR и турбины.

Дополнительные проблемы:

Зависание клапанов

Проблемы с проводкой

5. Volkswagen 2.0 TDI (EA189)

Модели: VW Passat B7, Audi A4, Skoda Superb (2008–2015)

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Главная проблема: Ушиб DPF, неисправности EGR.

Дополнительные проблемы:

Утечка масла

Падение мощности

Как избежать проблем?

Проверяйте VIN на аварийность и отзывы владельцев. Делайте диагностику перед покупкой. Внимательно изучайте сервисную историю.

Напомним, Toyota Corolla снова стала самой популярной моделью в мире, несмотря на падение продаж.

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