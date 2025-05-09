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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Какие дизельные авто чаще всего ломаются: топ-5 рискованных моделей

Дизельные авто экономны, но не все. Некоторые модели становятся настоящим испытанием для владельцев — вот пять наиболее проблемных.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
BMW

BMW / © motor1.com

Дизельные автомобили традиционно ценят экономичность и тяговые характеристики. Однако не все двигатели выдерживают испытание временем.

Об этом сообщило издание Твоя МАШИНА.

1. BMW N47 (2.0d)

Модели: BMW 3 Series (E90), 5 Series (E60), X1, X3 (2007–2013)

Главная проблема: Цепь ГРМ, которая растягивается или обрывается уже после 100 тыс. км. Ремонт часто требует снятия двигателя.

Дополнительные проблемы:

  • Расход масла

  • Высокий износ турбины

  • Дорогая топливная аппаратура

2. Renault/Nissan 1.5 dCi (K9K)

Модели: Renault Megane, Duster, Nissan Qashqai (до 2015)

Главная проблема: Чувствительные инжекторы Delphi, не выдерживающие некачественного горючего.

Дополнительные проблемы:

  • Закоксование EGR

  • Проблемы с турбиной

  • Тяжелый запуск в мороз

3. Форд 2.0 TDCi (PSA)

Модели: Ford Mondeo, S-Max (2008–2014)

Главная проблема: Ненадежная турбина и ушибленный DPF.

Дополнительные проблемы:

  • Частые ошибки электроники

  • Высокие затраты на ремонт топливной системы

4. Opel 2.0 CDTI

Модели: Insignia, Astra J, Zafira

Главная проблема: Нестабильная работа EGR и турбины.

Дополнительные проблемы:

  • Зависание клапанов

  • Проблемы с проводкой

5. Volkswagen 2.0 TDI (EA189)

Модели: VW Passat B7, Audi A4, Skoda Superb (2008–2015)

Главная проблема: Ушиб DPF, неисправности EGR.

Дополнительные проблемы:

  • Утечка масла

  • Падение мощности

Как избежать проблем?

  1. Проверяйте VIN на аварийность и отзывы владельцев.

  2. Делайте диагностику перед покупкой.

  3. Внимательно изучайте сервисную историю.

Напомним, Toyota Corolla снова стала самой популярной моделью в мире, несмотря на падение продаж.

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