Какие документы не нужно показывать на блокпостах: юристы дали советы водителям

За последние два с половиной года, с начала широкомасштабного военного конфликта, контрольно-пропускные пункты стали обычным явлением для украинских автомобилистов. Силы безопасности используют их для проверки водителей, пассажиров и транспортных средств.

Однако важно отметить, что полномочия правоохранительных органов на этих пунктах не безграничны, пишет "Хвиля".

В то же время юристы обращают внимание, что полицейские во время работы на блокпостах все чаще стали выдвинуть претензии водителям за нарушение правил дорожного движения, обнаруженные уже после остановки транспортного средства.

Кроме того, участились случаи, когда у водителей требуют предъявить водительское удостоверение и страховой полис, отсутствие которых может повлечь штраф.

Однако юристы отмечают, что подобные действия полиции неправомерны. Дело в том, что постановление Кабмина №1455 от 29 декабря 2021 года, регулирующее деятельность блокпостов, четко устанавливает, что они сводятся для проверки личности граждан, транспортных средств и их грузов. А водительские удостоверения или полисы страхования не находятся в перечне документов, подлежащих проверке, а также соблюдения ПДД.

Поэтому юристы рекомендуют напоминать полицейским об этом нормативно правовом акте в случае возникновения подобных претензий. В случае если полицейские все же выписывают штраф, украинцам рекомендуют не колебаться и обжаловать его через суд. Поскольку такие действия представителей правоохранительных органов выходят за пределы закона, любое наложенное ими взыскание подлежит отмене.

Напомним, ранее юрист объяснил, без каких документов нельзя пересекать блокпост в Украине.

Как работает проверка документов во время военного положения и Что надо знать о своих правах?