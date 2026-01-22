Какие электромобили чаще всего ломаются: 4 модели

Электромобиль / © pexels.com

В настоящее время электромобили становятся все более популярными — водители обращают внимание на экономию топлива и меньший выброс вредных веществ. Однако эксплуатация электрокаров в реальных условиях чаще сопровождается неисправностями и дефектами, чем у традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В материале «Контракты.ua» разобрались, что именно идет не так и какие модели попали в топ-антирейтинг.

В чем чаще всего проблема

Данные ведущего издания Consumer Reports показывают: современные электромобили в среднем имеют примерно 79% больше проблем с надежностью, чем обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Причиной этого эксперты называют новизну технологий, сложность электрических систем и частые инновации, которые еще не всегда хорошо отлажены.

Электромобили действительно имеют значительное преимущество — они не нуждаются в традиционном топливе, что значительно снижает эксплуатационные расходы. Тем не менее, на практике водители электрокаров часто сталкиваются с неисправностями, которые могут влиять на комфорт, безопасность и общую эксплуатацию транспортного средства. Как отмечено в исследовании, современные электрокары демонстрируют существенно большую частоту проблем, чем автомобили с ДВС, что связано, прежде всего, с новизной конструкций и технологий.

Эксперты объясняют, что многие модели еще находятся в стадии усовершенствования: производители активно внедряют новые системы и программное обеспечение, но в то же время растет и риск отказов отдельных узлов. К тому же, сложные электронные компоненты, аккумуляторы и зарядные системы добавляют новых источников для потенциальных сбоев.

В отдельных случаях недостаточная адаптация к строгим условиям эксплуатации — например, к морозным зимам или некачественным дорогам — также может приводить к преждевременному износу компонентов. Владельцы часто сталкиваются с потребностью в частом ремонте электроники, аккумуляторов, систем кондиционирования или даже сбоев в зарядке.

Антирейтинг электромобилей — 4 ненадежных модели

Экспертный анализ позволил составить антирейтинг наименее надежных электромобилей, часто фигурирующих в жалобах водителей и обзорах специалистов:

1. Chevrolet Bolt (2017–2022) — среди ключевых проблем — риск возгорания аккумулятора, медленная зарядка и сбои программного обеспечения. В определенные годы производитель даже отозвал часть авто для устранения дефектов.

2. Ford F-150 Lightning 2025 — низкая надежность электрической системы, проблемы с трансмиссией и ограниченный запас хода при буксовании.

3. Toyota Prius Prime 2023 — хотя гибридное наследие модели — плюс, некоторые электронные системы и мультимедиа работают нестабильно, а зарядка оказывается медленнее, чем ожидают водители.

4. Tesla Cybertruck 2024 — необычный дизайн и экспериментальные решения в кузове и электронике стали причиной ряда жалоб на качество сборки и сбои софта.

Эксперты также отмечают, что сам факт включения той или иной модели в рейтинг не означает, что она непригодна к эксплуатации — многие проблемы решаются производителями новых ревизий и обновлений. Тем не менее, статистика показывает: риск неисправностей у электрокаров остается выше, чем у традиционных авто, особенно в ранних моделях.

Ранее мы анализировали актуальные рейтинги надежности электромобилей на вторичном рынке — в частности, модели EV с пробегом самые надежные для украинских водителей. Там обращали внимание на разные факторы, включая историю аварий, отзывы владельцев и статистику ремонтов.