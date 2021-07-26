Рейтинг электромобилей: какие "зеленые" машины больше всего покупают в Европе

Рейтинг электромобилей: какие "зеленые" машины больше всего покупают в Европе

Бестселлер остался неизменным.

Составлен рейтинг самых популярных электромобилей на европейском рынке по итогам первого полугодия 2021-го.

Отмечается, что за первые полгода в Европе продали более миллиона электромобилей и гибридов, которые заряжаются от электроэнергии. Такие данные привели аналитики сайта CleanTechnica.

Лидером продаж стал электрокар Tesla Model 3, которого приобрели в количестве 67 480 единиц. Также в тройку самых популярных авто, работающих на электричестве, вошли Volkswagen ID 3 и Renault ZOE. Обе модели приобрели в количестве более 30 и 31 экземпляров единиц соответственно.

Associated Press

Самым продаваемым гибридом в 2021 году является Volvo 4 XC40 PHEV, который реализовали 24 897 единиц. В рейтинге самых популярных электрических авто он оказался на четвертом месте.

Пятерку самых популярных электрических машин закрывает Volkswagen ID.4, этот автомобиль приобрели 24 889 раз. Совсем скоро он может обогнать шведского гибрида.

В то же время список самых популярных автопроизводителей выглядит несколько иначе. В нем лидирует Volkswagen, занявший 11% рынка. Далее следует BMW (8,8%) и Mercedes (8,7%). Интересно, что Tesla занимает лишь четвертое место с 6,8 процентами. Далее в рейтинге расположены Volvo (6,7%), Renault (6,2%) и Peugeot (5,7%).

cleantechnica.com

cleantechnica.com

Ранее сообщалось, что Tesla без объяснения причины остановила поставки одной из своих моделей.

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