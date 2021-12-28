Какие электромобили чаще всего покупают в разных странах Европы: статистика

Какие электромобили чаще всего покупают в разных странах Европы: статистика

Предпочтение отдается Tesla.

Стали известны бестселлеры электромобилей в разных странах Европы по итогам ноября 2021 года.

Об этом сообщает Motor1.

Отмечается, что ноябрь стал еще одним рекордным месяцем для регистрации новых полностью электрических транспортных средств в 27 странах Европы. Три модели – Dacia Spring, Skoda Enyaq и Tesla Model Y – однозначно выделяются среди других, занимая лидирующие позиции на большинстве рынков.

Так, Tesla Model 3 возглавляет общий рейтинг с 10 856 продажами, или 8,2% от общего количества. В ноябре 2020 года его показатель составил 6% или 4 954 единицы. Две модели Tesla являются лидерами на семи рынках в Европе: Model 3 в Великобритании, Швейцарии и Испании, Model Y в Бельгии, Норвегии, Португалии и Швеции.

Dacia Spring также процветает, лидируя во Франции, где она опережает своего двоюродного брата Renault Zoe, а также в Румынии, Венгрии и Литве.

Также интересно, что Skoda Enyaq продолжает продаваться лучше, чем двоюродный брат Volkswagen ID.4. Это самый популярный электромобиль в Чешской Республике, Нидерландах, Словакии и Эстонии, а ID.4 занимает первое место в Дании и Словении. Другая полностью электрическая модель Volkswagen, ID.3 является главным выбором покупателей в Ирландии.

Еще один интересный факт ноября – положение электромобилей относительно общего количества проданных легковых автомобилей. В прошлом месяце потребители на Старом континенте зарегистрировали почти 132 600 полностью электрических транспортных средств (без подключаемых гибридов), что составляет 15,5% от общего количества.

Доля рынка электромобилей по-прежнему является самой высокой в Норвегии, где она достигает почти 75% от общего объема продаж. Также отмечается значительный рост продаж в Нидерландах и Швеции – более 25%, а в конце списка находятся Чехия и Кипр.