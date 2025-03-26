Какие электромобили покупают украинцы: рейтинг регионов и популярных моделей

Укравтопром определил топ-5 регионов, где электрокары покупают больше всего.

В феврале 2025 года украинцы зарегистрировали почти 4,5 тысяч электромобилей. Подавляющее большинство из них – подержанные автомобили из-за рубежа.

Об этом сообщил Укравтопром.

Топ-5 регионов по количеству регистраций электромобилей

Львовская область – 679 электромобилей (95% – б/у);

Киев – 509 (69% – б/у);

Киевская область – 380 (78% – б/у);

Днепропетровская область – 334 (79% – б/у);

Одесская область – 260 (77% – б/у).

Среди новых электромобилей лидирует BYD Song Plus EV, за исключением Днепропетровщины, где популярнее VOLKSWAGEN ID.Unyx. В сегменте б/у авто отмечаются TESLA Model Y (Львовщина и Киев), TESLA Model 3 (Киевская область и Днепропетровщина) и NISSAN Leaf (Одесская область).

Напомним, за "незаконную" настройку GPS-навигатора можно потерять права и авто.

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